Каким будет новый «КАМАЗ»? Ахметзянов – о матче с «Рубином», философии команды и новичках

Ильдар Ахметзянов хочет видеть комбинационный футбол и признает понятия разницы в классе команд Фото: пресс-служба «КАМАЗа»

Челнинцы готовятся матчу с «Рубином» для обкатки, но планируют играть в комбинационный футбол

К сегодняшнему матчу челнинский клуб можно считать пока еще грузовиком, который только-только начали собирать на конвейере. Уже есть кабина, видна ось машины, но до завершения еще далеко. Так что ожидать от челнинцев сегодня четкой картины игры не стоит.

Всегда интересно сыграть с командой высокого класса. «Рубин» играет в Премьер-лиге в будущем сезоне, и для нас это опыт», – делится с «ТИ-Спорт» главный тренер команды Ильдар Ахметзянов. – Не секрет, что у нас собирается новая команда, и мы можем отработать некоторые моменты. Для того, чтобы все понимали футбольное поле, чтобы провели игры на хорошем уровне, и потом оценить на футбольном поле, провести анализ. Показать ребятам видео.

Глобально результат в этом матче – как и в предыдущих играх – не так важен. Да, хочется побеждать и забивать, это приносит положительные эмоции, но это не стоит на первом месте. Для меня главное, чтобы в этой игре команда сплотилась, чтобы понимала, что будет, когда на футбольном поле команда соперника выше уровнем. Будет хороший матч, – говорит коуч «КАМАЗа».

Если вспомнить два прошлогодних очных поединка «Рубина» и «КАМАЗа», то это были абсолютно разные матчи. Летний праздник футбола, когда сначала давили казанцы, а во втором тайме челнинцы полностью перевернули игру сменился вязким весенним неудобоваримым зрелищем. Определить, в какой футбол хочет играть челнинская команда не так просто.

Если вспомнить два прошлогодних очных поединка «Рубина» и «КАМАЗа», то это были абсолютно разные матчи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но мне хотелось бы играть в комбинационный футбол, чтобы мы не боялись никого. Также как в первом круге прошлого сезона мы играли против «Рубина» во втором тайме – я считаю, что мы полностью переиграли казанцев. Во втором круге, к сожалению, был весенний футбол, поле у нас оказалось не настолько готовым. Нам тяжело было выходить из обороны, – отвечает на соответствующий вопрос Ахметзянов.

Мне очень хочется, чтобы у нас был контроль мяча, чтобы у нас было взаимодействие, чтоб мы не боялись мяча. Я повторю: не имеет значения, с какой лиги пришел футболист. Я не могу сказать: ребят, наш уровень ниже, чем у команды соперника, поэтому мы играем в упрощенный футбол. А кто сказал, что уровень соперника выше, чем у нашей команды? Потому что у них бюджет выше? Потому что у них зарплатный фонд больше, или потому что букмекеры на них ставят? Ну кто решает, что условная команда «А» лучше, чем команда «КАМАЗ»?

Я считаю, что по уровню игры многие команды в лиге сопоставимы. Можно нивелировать преимущества чужой команды, – рассуждает Ахметзянов.

Довольно нетипичная и дерзкая философия, которой обычно оперируют в хоккее. Там тоже игроки часто любят повторять, мол, руки-ноги у всех одинаковые, все покажет лед.

Обращаюсь к нашим болельщикам, – продолжает Ахметзянов. – Это будет хороший сезон, будет интересный сезон – достаточно много команд будут выполнять задачу о повышении в классе в этом году. Рынок очень нагрет, практически все клубы за исключением нескольких готовы удовлетворять желания футболистов. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, уровень футболистов не такой высокий.

К сожалению не всех футболистов, которых хотели пригласить мы сумели, но трансферное окно продолжается, и я верю, что у нас будет боеспособный коллектив, который никого не будет бояться. Я уверен, что мы будем набирать очки, и будем в какой-то момент выигрывать, – подчеркивает специалист.

Болельщикам ожидать от челнинцев сегодня четкой картины игры не стоит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вынужденное «обновление крови» в Челнах

Как мы писали ранее, в парке «Гренада» сегодня происходит серьезное обновление крови. Нынешним летом челнинский клуб лишился довольно представительной группы ведущих футболистов, и что характерно – все покинувшие «КАМАЗ» футболисты пошли на повышение. Кто-то получил шанс в своих клубах РПЛ, откуда и были арендованы в Челны, кто-то уехал на повышенный контракт в Первой лиге.

Алексей Мамин вернулся в «Урал», Даниил Шамкин в «Зенит», а Толстопятов – в «Спартак». Отправился в «Торпедо» полузащитник Богдан Рейхмен. Очевидно, что в такой ситуации команде нужно не просто точечное усиление, а мощная «ковровая» трансферная кампания. Именно этим сегодня в Набережных Челнах и занимаются.

Ильдар Ахметзянов объясняет, что удержать старались всех:

Всем футболистам, которые от нас ушли, были предложены контракты, но они их не подписали. Были арендованные футболисты, были футболисты, которые захотели лучшие условия. Все эти футболисты провели достаточно хороший сезон, и ушли на повышенные лучшие условия. Это нормально – футбольный век футболиста не такой большой, – сказал Ахметзянов.

При этом комплектацией состава на будущий сезон занимается наставник «КАМАЗа» лично, и отмечает, что такое доверие руководства клуба приятно. На сегодня челнинцы уже подписали вратаря Артура Анисина, опорника Даниила Родина, защитники Валерий Почивалин и Роман Мануйлов.

В команде сегодня происходит серьезное обновление крови Фото: vk.com

«КАМАЗ» выиграл борьбу за Родину у «Рубина» и вернул Анисимова из «Пари НН»

Пожалуй, самым интересным приобретением с большим потенциалом выглядит переезд из Краснодара в Набережные Челны Даниила Родина. Ранее ходили громкие разговоры о том, что 22-летнего опорника привезет в «Рубин» Эдуард Сафонов, занимавший там пост генерального директора. Якобы функционер выкупил игрока за прописанные 500 тысяч рублей.

Футболист должен был прибыть на просмотр в «Рубин». Однако после того, как Сафонов покинул пост, трансфер сорвался, а «КАМАЗ», который вел параллельные переговоры, получил молодого перспективного футболиста. В минувшем чемпионате у него 33 матча, 2+1 и 7 желтых карточек.

Когда стало известно, что Сафонов покидает «Рубин», эта тема вновь вспыхнула, однако футболист все же расторг контракт с краснодарцами. Судя по всему, подкупило то, что «КАМАЗ» таких жестких условий, как «Кубань», не ставит.

Те четыре человека, что уже пришли – Анисимов, Мануйлов, Почивалин, Родин – эти ребята, которые в прошлом году играли в Первой лиге или даже в Премьер-лиге, – продолжает Ахметзянов для «ТИ-Спорт». – И у меня их уровень не вызывает вопросов. Это сильные футболисты, готовые помочь команде. Родин уже будет играть с «Рубином», если будет жив-здоров, – говорит наставник челнинцев.

Еще одним знаковым приобретением стало возвращение на родину голкипера Артура Анисина, проводившего прошлый сезон в Премьер-лиге в составе «Пари НН». Доморощенный вратарь будет создавать конкуренцию Симонову, сделав вратарскую линию «КАМАЗа» возможно лучшей в лиге.

Артур Анисин – очень сильный футболист, – продолжает Ахметзянов. – Но если отмотать сезон назад, то у нас в раме играл Мамин, и он провел прекрасный сезон, давайте отдадим должное. Сейчас пришел Артур, и ему еще нужно выиграть конкуренцию у Смирнова. Что он сильный вратарь и что не слабее Мамина – это сто процентов. А как получится сезон – об этом пока что говорить преждевременно.

В «КАМАЗе» решили обратить свой взор на любительскую Медиалигу, где играют блогеры и бывшие футболисты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«КАМАЗ» ищет футболистов в Медиалиге. Серьезно?

Любопытную политику в нынешнем межсезонье проводит челнинский клуб в вопросе укомплектования состава. В «КАМАЗе» решили обратить свой взор на любительскую Медиалигу, где играют блогеры и бывшие футболисты. Например, Ахметзянов решил пригласить полузащитника команды 2Drots Бориса Фартуну. Да, рассчитывать, что этот футболист сможет закрыть прохудившиеся позиции было бы наивно, но сам наставник уверен во всех приобретениях, которые провел.

Что касается Бори Фартуны, то в тех матчах, которые он провел – там были очень хорошие отрезки. Я прекрасно понимаю, что я хочу видеть. И если быть откровенным, то этот парень каждый раз тренировался по два-три раза в неделю, а потом выходил и играть в Медиалиге. Он приехал к нам, и у него были хорошие отрезки по полчаса – он делал все правильно, быстро и хорошо. Да, потом из-за того, что физически пока не так готов – забиваются ноги, забивается голова – это другой уровень, и начинаются потери. Но я понимаю, если парень будет тренироваться семь раз в неделю, то он будет готов. Мы прекрасно понимаем уровень Бори и нормально к этому относимся, подписали контракт. Я хочу дать ему возможность проявить себя.

Я не делю футболистов Премьер-лиги или КФК. Если футболист выполняет те задачи, которые просит тренер и которые приносит результат – то какая разница? С КФК, Медиалиги или Высшей лиги – какая разница?

В команде остался лидер раздевалки и на поле Александр Гаглоев Фото: vk.com

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Помимо Родина и Анисина к челнинской команде присоединился и лучший бомбардир владимирского «Торпедо» 27-летний хавбек Дени Далиев, на счету которого 13 голов и 6 передач в 30 матчах. Крайний защитник Роман Мануйлов перебрался в Челны из «Арсенала». В своей карьере поиграл за «Смену», «Зенит» Пенза, «Томь», «СКА-Хабаровск», «Арсенал» Тула. Другой новый крайний защитник Валерий Почивалин все свою карьеру играет в командах Первой лиги.

Все эти приобретения однозначно можно назвать усилением. А учитывая, что в команде остался лидер раздевалки и на поле Александр Гаглоев, челнинцы всерьез могут претендовать на первую пятерку.

Всех, кого мы сейчас берем, рассматриваю только как игроков стартового состава. Даже у того же Гаглоева возможно есть какое-то преимущество по отношению к футболистам, но даже ему все равно нужно каждый раз на тренировке доказывать, что соответствует уровню. Поверьте мне – у меня не забалуешь. Если я увижу, что футболист один-два раза не выкладывается, или у него не получается, то будет играть другой.

Мы в поисках, в переговорах со многими футболистами. Есть несколько ребят, которые приехали на просмотр. Наша команда еще не укомплектована и нужно достаточное количество игроков, – подытожил Ахметзянов.