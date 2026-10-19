Каким бензином выгоднее заправляться: АИ-92 или АИ-95

Использование бензина АИ-95 не всегда позволяет сократить расход топлива по сравнению с АИ-92. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал автомобильный эксперт Виктор Пак.

Среди автомобилистов распространено мнение, что бензин с более высоким октановым числом расходуется экономичнее. Поэтому многие водители задумываются, какой вариант предпочтительнее с точки зрения затрат на заправку.

По словам специалиста, однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку потребление топлива определяется конструктивными особенностями силового агрегата и степенью сжатия в цилиндрах.

«Это зависит от устройства двигателя, от степени сжатия двигателя. Соответственно, в каждом случае все будет индивидуально. Это можно проверять только методом испытания или изучать степень сжатия и смотреть, какое топливо предназначено для вашего автомобиля», — пояснил Пак.