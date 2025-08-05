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Общество 5 августа 2025 08:30

Какие штрафы ГИБДД татарстанцы не могут оплатить со скидкой

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Какие штрафы ГИБДД татарстанцы не могут оплатить со скидкой
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При назначении штрафа за нарушение правил дорожного движения у татарстанцев есть возможность оплатить его со скидкой 25%. Для этого необходимо выплатить задолженность в течение 30 дней с момента вступления решения о штрафе в законную силу. Но данное правило распространяется не на все виды нарушений.

Когда нельзя оплатить штраф со скидкой

- вождение в нетрезвом состоянии;

- отказ проходить медосвидетельствование;

- повторные грубые нарушения: превышение скорости, проезд на красный сигнал, выезд на встречную;

- повторное управление транспортным средством (ТС) с нарушением регистрации;

- причинение вреда здоровью в результате ДТП.

Согласно законодательству, повторным считается нарушение, совершенное в течение срока до 1 года с момента предыдущего штрафа.

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