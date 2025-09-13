Какие семьи в Татарстане могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Многодетные семьи в Татарстане могут претендовать на выплату, которую в дальнейшем смогут направить на погашение ипотеки. Какие критерии получения такой меры поддержки существуют – в материале «Татар-информа».

Условия получения выплаты

- В семье должно быть не меньше трёх детей, при этом должны выполняться установленные требования. В частности, не учитываются дети, которые не имеют российское гражданство, в отношении которых родитель был лишен родительских прав или отменено усыновление или удочерение, а также дети на иждивении или под опекой;

- Право на меру поддержки возникает, если третий или каждый следующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года;

- И родители, и дети должны иметь российское гражданство;

- Кредитный договор по ипотеке должен быть заключён до 1 июля 2031 года. Получить выплату можно лишь для уже оформленного займа;

- Один из родителей должен быть стороной ипотечного договора.

Сумма выплаты

Размер компенсации составляет до 450 тыс. рублей, но не может превышать сумму фактического остатка по ипотеке. Например, если долг составляет 200 тыс. рублей, спишут именно эту сумму. Средства перечисляются напрямую банку. Использовать их для других кредитов, как первоначальный взнос или наличными — нельзя. Неизрасходованный остаток не переносится.

Если дети рождены в разных браках

Закон не обязывает, чтобы все дети появились именно в одном браке. К примеру, женщина состоит во втором браке, но у нее есть ребёнок от первого брака. Позже, во втором браке, у нее родились ещё двое детей, и младший из них родился уже после 2019 года. В таком случае она считается матерью трёх детей и имеет право обратиться за выплатой.