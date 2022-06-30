Какие профессии будут востребованы, обсудят на «Родительском собрании» в Татарстане

Традиционное «Родительское собрание» состоится 1 июля на площадке Центра управления регионом Республики Татарстан в 10.00. Эксперты, педагоги, родители, представители органов власти в формате дискуссии поговорят об экзаменах и абитуриентах. Модератором обсуждения станет вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, говорится в сообщении ЦУР РТ.

«Как школьникам и родителям справится со стрессом перед поступлением, что делать если ребенок не хочет поступать в вуз, какие профессии будут в топе в ближайшие 10 лет», - так обозначена главная тема «Родительского собрания».

Среди заявленных спикеров: ректор Казанского университета имени Тимирясова Асия Тимирясова, руководитель РОО «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов, начальник отдела подготовки кадров Минтруда РТ Софья Тонконог, замдиректора Центра реабилитации «Росток» Инна Идрисова, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Руслан Ахатов.

Проект «Родительское собрание» организован по инициативе родительского сообщества республики. Главная цель – совместное обсуждение актуальных тем и выработка решений по вопросам, связанных с воспитанием, образованием, здоровьем детей.

Онлайн трансляция встречи пройдет в официальном аккаунте Министерства образования и науки РТ в соцсети ВКонтакте.