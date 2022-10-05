Какие подростки склонны к совершению преступлений, рассказали в МВД и прокуратуре РТ

На детей накладывает отпечаток семья и условия, в которых он живет. Какие дети склонны к преступлениям, в прямом эфире рассказала начальник подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова.

«Это дети, которые проживают в неблагополучных семьях, они уже проживают в неблагополучии, от них уже можно ожидать определенного поведения. Я не скажу, что все дети, которые находятся в неблагополучных семьях вызывают беспокойство в плане совершения ими преступления», – рассказала она.

Эти дети, по словам Ларисы Осиповой, в зоне риска. Однако, по ее словам, есть ребята и из благополучных семей, которые совершают плохие поступки.

Прокурор отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов добавил, что в зоне риска находятся и те дети, которые живут под гиперопекой родителей, которые все дозволяют своему ребенку.

«Он может нарушать общественный порядок в школе, срывать уроки. Родители таких детей приходят в школу, разбираются, не вникая в суть, не принимают ситуацию, что его ребенок не прав. Для него не существует ребенка, который может что-то нарушить, его ребенок самый лучший, самый идеальный. Начинается враждебное отношение между родителем, школой и классом», – рассказал прокурор.

По его словам, таких примеров довольно много.