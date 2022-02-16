В Казани большинство мужчин хотели бы получить в подарок на 23 Февраля часы

В Казани большинство мужчин хотели бы получить в подарок на День защитника Отечества часы. При этом большинство женщин выбрали в качестве подарка на 23 Февраля дезодоранты и пену для бритья, сообщает пресс-служба «Авито».

В частности, эксперты выяснили, что 33% казанцев мужского пола в этом году выбрали в качестве желанного подарка часы. Еще 21% хочет получить средства для ухода, а 20% предпочитают гаджеты, наиболее популярным из которых является смартфон.

Помимо этого, 12% мужчин Казани хотели бы получить в подарок алкоголь, 24% — товары для спорта, 9% — одежду и обувь, а 5% — книгу. При этом 29% опрошенных не определились в своих желаниях и рассчитывают на подарочный сертификат.

Вместе с тем 27% женщин в текущем году собираются дарить мужчинам на 23 Февраля дезодоранты и пену для бритья. Одежду и обувь выбрали в качестве подарка 26%, еще 27% приобретут подарочные сертификаты, а 24% — товары для спорта.

Кроме того, еще 10% опрошенных женщин в Казани признались, что подарят мужчинам на День защитника Отечества алкоголь, а еще 7% участниц опроса решили сделать интеллектуальный подарок и вручить близкому человеку книгу.

«В преддверии праздников россияне стараются покупать близким не только нужные, но и оригинальные подарки. В этом году абсолютное большинство женщин остановились на практичных презентах к 23 Февраля — популярностью пользовались средства для ухода, а также одежда и обувь, но были и 6% россиянок, которые выбрали нестандартные подарки», — прокомментировал предпочтения жителей страны руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Среди всех опрошенных жительниц Казани 37% планируют уложиться в 1 тыс. рублей, 26% — в 3 тыс. рублей, а еще 23% — в 5 тыс. рублей. На сумму до 10 тыс. рублей рассчитывают 7% женщин, и только 1% готов потратить более 10 тыс. рублей.