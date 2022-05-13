Какие парки и скверы благоустроят в 2023 году, выберут жители Татарстана

В Татарстане до 30 мая проходит онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые в первую очередь благоустроят в 2023 году. Для помощи жителям в голосовании задействованы волонтерские штабы республики, информационные точки развёрнуты в общественных местах. Об этом сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

«Жители могут отдать свой голос за улучшение конкретного объекта благоустройства. Для помощи в голосовании в пяти районах и городах республики работают 200 волонтеров: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма. Работа организована в парках и других общественных пространствах», — отметил Мубаракшин.

На выбор в этом году представлены 204 объекта, расположенных в 45 муниципалитетах Татарстана. Впервые в этом году в голосовании могут принять участие тинейджеры — начиная с 14 лет.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.

Общественные пространства создаются и обновляются совместно с дворовыми территориями. Благодаря такому комплексному подходу дворы соединяются удобными и безопасными маршрутами с парками и формируется единая городская сеть.