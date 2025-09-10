Какие льготы положены работающим пенсионерам в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстанские пенсионеры, которые официально трудоустроены, вправе рассчитывать на отдельные льготы. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Работающие пенсионеры имеют право на имущественные налоговые вычеты при покупке или строительстве жилья. Кроме того, они могут брать отпуск за свой счёт в любое удобное для себя время и без объяснения причин. При расторжении трудового договора пенсионер не обязан отрабатывать стандартные две недели.

С 2025 года пенсии работающих пенсионеров индексируются. Их страховые выплаты увеличиваются на размер установленной индексации.

Если пенсионер прекратит трудовую деятельность, ему должны будут пересчитать страховую пенсию с учётом всех пропущенных индексаций за время работы до указанной даты. При этом повышенные выплаты начнут поступать не сразу: обновлённый размер пенсии устанавливается с месяца, который следует за месяцем увольнения.