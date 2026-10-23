Какие лекарства запрещено принимать мусульманам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельные лекарства могут быть запрещены для приема мусульманами из-за наличия в них харамных компонентов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

«Медикаменты могут содержать компоненты животного происхождения, наличие которых неприемлемо для мусульманина, придерживающегося требований халяль. Причём проблема может быть как в действующем веществе лекарства, так и вспомогательном — например, это оболочка капсулы, стабилизатор, краситель или смазывающий компонент таблетки», – сообщили в комитете.

К запрещенным с точки зрения норм халяль относятся лекарственные средства, содержащие альбумин, органные экстракты и кармин. Отдельного внимания требуют и некоторые вспомогательные вещества, в частности желатин, желчь, компоненты поджелудочной железы и стеарат магния. Их допустимость зависит от происхождения сырья и наличия соответствующего сертификата халяль.

Желатин и прочие ингредиенты, содержащие коллаген, не могут использоваться в производстве халяльной продукции, если они получены из сырья, обработанного без соблюдения требований шариата. По этой причине лекарственные препараты и капсулы с желатином, не имеющим подтверждённого статуса халяль, могут не соответствовать установленным религиозным нормам.

Вместе с тем представители комитета подчеркнули, что сохранение жизни и здоровья имеет особое значение. Поэтому в ситуации крайней необходимости допускается применение доступного лекарства, даже если в его составе присутствуют запрещённые компоненты. Такое исключение возможно, когда препарат обладает необходимой эффективностью, а подходящей разрешённой альтернативы не существует.