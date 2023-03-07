Какие квартиры предпочитают покупать жительницы Казани

Сейчас уже трудно поверить, что Международный женский день отмечается во всем мире и в России чуть больше ста лет. И, конечно, в этот день к традиционным цветам в подарок внимательные мужчины стараются добавить что-то более весомое. Но о чем мечтают сами женщины? Крупный федеральный застройщик, Группа «Эталон», узнала один секрет, составив накануне 8 Марта портрет покупателя квартир в новостройках Казани по гендерному признаку. Оказалось, что по общему числу сделок женщины не уступают мужчинам, зато в сегменте многокомнатных квартир представительницы прекрасного пола лидируют с большим отрывом.

Компания делала выборку по возрасту покупателей, социальному статусу, целям покупки недвижимости и классификации квартир с точки зрения комнат. Выяснилось, что наибольшей популярностью у женской аудитории столицы Татарстана пользуются большие семейные форматы, что, собственно, неудивительно. Так, среди покупателей четырехкомнатных квартир 75% приходится именно на представительниц прекрасного пола. По статистике, такие квартиры востребованы у семей, где минимум трое детей или семей, живущих с родителями. Впрочем, не менее востребованными оказались двухкомнатные квартиры. В этом формате соотношение составило 58% к 42% в пользу женщин.

Цели приобретения недвижимости лишний раз доказывают – современным женщинам приходится быть практичными. Более 90% планируют жить в новых квартирах сами или с семьей и только для 9% покупательниц новые квадратные метры – это инвестиция.

Каков же портрет покупательницы недвижимости? Типичным приобретателем квартир в новостройках Группы «Эталон» в столице Татарстана являются женщины-руководители или госслужащие в возрасте от 35 до 44 лет. На эту группу приходится более 40% всех покупателей новостроек. Более 10% покупателей – это бизнесвумен в возрасте от 25 до 34 лет.

Если говорить о формах оплаты, то в 56% случаев женщины приобретают недвижимость при помощи ипотеки. Ставки пока позволяют: в декабре прошлого года правительство продлило действие программ семейной и льготной ипотеки. Ставку по последней незначительно повысили с 7 до 8%, зато действие семейной ипотеки, наоборот, расширили.

Еще 32% покупательниц используют рассрочку, а оставшиеся 12% выплачивают всю сумму сразу. К слову, в среднем стоимость покупки квартир у той же Группы «Эталон» составляет 12 млн рублей.

Угодить женщинам непросто, ведь они очень пристально и внимательно относятся к выбору жилья. Поэтому застройщики стараются, предлагают своим покупательницам большой ассортимент площадей и планировок.