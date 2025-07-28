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Общество 28 июля 2025 09:30

Какие категории татарстанцев не могут сократить на работе

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Какие категории татарстанцев не могут сократить на работе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые работодатели по тем или иным причинам вынуждены прибегать к сокращению штата. Какие категории трудящихся в Татарстане не подлежат данной процедуре – в материале «Татар-информа».

Кого нельзя сокращать

- беременных сотрудниц;

- женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет;

- матерей-одиночек с детьми до 14 лет или воспитывающих ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия;

- единственного кормильца, у которого на попечении ребенок, имеющий инвалидность;

- родителя ребенка младше 3 лет, но при условии, что в семье в общей сложности воспитываются более трех детей в возрасте до 14 лет, а также трудоустроен только один из родителей.

Кроме того, при равной производительности труда привилегии в случае сокращения предоставляются следующим категориям:

- работники, имеющие инвалидность;

- изобретатели;

- сотрудники, имеющие допуск к государственной тайне;

- удостоенные высших государственных наград;

- имеющие на попечении двух и более иждивенцев;

- родитель, воспитывающий ребенка, если другой родитель отбывает срочную службу;

- единственный кормилец в семье;

- работники, которые получили производственную травму;

- повышающие квалификацию по программе, необходимой для работодателя.

#работа #работодатели #работодатель #рабочие места #незаконное увольнение #охрана труда #рынок труда #полезная информация #Татарстан
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