Какие категории татарстанцев не могут сократить на работе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые работодатели по тем или иным причинам вынуждены прибегать к сокращению штата. Какие категории трудящихся в Татарстане не подлежат данной процедуре – в материале «Татар-информа».

Кого нельзя сокращать

- беременных сотрудниц;

- женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет;

- матерей-одиночек с детьми до 14 лет или воспитывающих ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия;

- единственного кормильца, у которого на попечении ребенок, имеющий инвалидность;

- родителя ребенка младше 3 лет, но при условии, что в семье в общей сложности воспитываются более трех детей в возрасте до 14 лет, а также трудоустроен только один из родителей.

Кроме того, при равной производительности труда привилегии в случае сокращения предоставляются следующим категориям:

- работники, имеющие инвалидность;

- изобретатели;

- сотрудники, имеющие допуск к государственной тайне;

- удостоенные высших государственных наград;

- имеющие на попечении двух и более иждивенцев;

- родитель, воспитывающий ребенка, если другой родитель отбывает срочную службу;

- единственный кормилец в семье;

- работники, которые получили производственную травму;

- повышающие квалификацию по программе, необходимой для работодателя.