Какие категории татарстанцев не могут сократить на работе
Некоторые работодатели по тем или иным причинам вынуждены прибегать к сокращению штата. Какие категории трудящихся в Татарстане не подлежат данной процедуре – в материале «Татар-информа».
Кого нельзя сокращать
- беременных сотрудниц;
- женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет;
- матерей-одиночек с детьми до 14 лет или воспитывающих ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия;
- единственного кормильца, у которого на попечении ребенок, имеющий инвалидность;
- родителя ребенка младше 3 лет, но при условии, что в семье в общей сложности воспитываются более трех детей в возрасте до 14 лет, а также трудоустроен только один из родителей.
Кроме того, при равной производительности труда привилегии в случае сокращения предоставляются следующим категориям:
- работники, имеющие инвалидность;
- изобретатели;
- сотрудники, имеющие допуск к государственной тайне;
- удостоенные высших государственных наград;
- имеющие на попечении двух и более иждивенцев;
- родитель, воспитывающий ребенка, если другой родитель отбывает срочную службу;
- единственный кормилец в семье;
- работники, которые получили производственную травму;
- повышающие квалификацию по программе, необходимой для работодателя.