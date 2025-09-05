Какие браки запрещено заключать в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для создания полноценной семьи влюбленные заключают брак. Но существуют определенные ограничения, при которых регистрация брака в Татарстане невозможна, подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Какие браки запрещены

- между близкими родственниками

Согласно Семейному кодексу, запрещается регистрировать браки между близкими родственниками. В частности, речь идет о родителях и детях, дедушках или бабушках и внуках или внучках, родными братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными.

- однополые браки

Также нельзя заключать брак между представителями одного пола.

- два брака одновременно

Один человек не вправе состоять в браке с двумя и более лицами. Заключение нового брака возможно только после расторжения старого.

Какие браки не запрещаются

- между двоюродными или более дальними по родству братьями и сёстрами;

- между сводными братьями и сёстрами.