Какие автомобили нельзя парковать во дворах в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во дворах многоквартирных домов нередко паркуются не только местные жители, но и оставляют коммерческий транспорт даже те, кто здесь не живет. Какие виды транспорта запрещается парковать во дворах – в материале «Татар-информа».

Какой транспорт относится к коммерческому

К коммерческим транспортным средствам обычно причисляют:

· автомобили такси;

· машины каршеринговых сервисов;

· фургоны служб доставки;

· автомобили с размещённой на кузове рекламой;

· грузовые машины, предназначенные для перевозки товаров;

· автобусы.

Легковые автомобили

К легковым относятся транспортные средства с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонны. Такие автомобили, включая такси, курьерские машины и компактные фургоны, допускается парковать во дворах жилых домов.

Однако для коммерческого транспорта действует важное условие: он не должен препятствовать движению других автомобилей и создавать неудобства жителям.

Что касается каршеринга, такие машины можно оставлять как во дворах, так и на муниципальных парковках — при условии, что территория входит в зону покрытия мобильной связи и автомобиль остается доступным для следующих пользователей. Если же двор закрыт и ограничен для свободного доступа, размещать там каршеринговый автомобиль нельзя.

Грузовые автомобили и автобусы

Транспорт с массой более 3,5 тонны относится к грузовому. Парковка грузовиков и автобусов на придомовой территории запрещена, даже если их владелец живёт в соседнем доме.

Коммерческий грузовой транспорт вправе заехать во двор только на время, необходимое для разгрузки или погрузки, а также для посадки и высадки пассажиров. В остальных ситуациях допускается кратковременная остановка — не более пяти минут.

Куда обращаться при нарушениях

Если во дворе регулярно паркуется коммерческий транспорт с нарушением правил, жители могут:

· попытаться связаться с владельцем и попросить убрать автомобиль;

· обратиться в ГИБДД;

· принять решение об установке шлагбаума на общем собрании собственников жилья.