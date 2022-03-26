Какая боль: «Рубин» с разгромным счетом 0:5 уступил в товарищеской игре «Крыльям Советов»

«Рубин» на своем поле с разгромным счетом 0:5 уступил в товарищеской игре против самарских «Крыльев Советов». Стоит отметить, что матч проходил в закрытом режиме.

В стартовом составе казанского клуба не оказалось ни одного легионера, а с капитанской повязкой на игру вышел Георгий Зотов.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани. 1 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против «Химок». Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, после 22 тура нынешнего сезона Чемпионата России «Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Рубин» Казань - «Крылья Советов» Самара 0:5 (0:0, 0:5)

Состав «Рубина»: Медведев - Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64) – Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82) – Онугха (Лисакович, 46)