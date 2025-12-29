Как жителям Татарстана вернуть до 400 тыс. рублей при покупке квартиры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При покупке или строительстве жилья татарстанцы могут за счет налогового вычета вернуть часть средств. Как это сделать – в материале «Татар-информа».

Имущественный вычет представляет собой предусмотренную законодательством сумму, на которую гражданин вправе сократить налогооблагаемый доход, если он понес расходы на покупку либо строительство недвижимости. Ограничений по срокам подачи документов на такой вычет не предусмотрено.

Право на возврат налога с уплаченных процентов по ипотеке предоставляется только один раз за весь период жизни налогоплательщика. При этом объект недвижимости не может быть приобретен у близких родственников.

Какие расходы принимаются к вычету:

- средства, направленные на строительство или покупку жилой недвижимости (квартиры, жилого дома, комнаты) либо доли в ней;

- затраты на приобретение земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства;

- проценты, выплаченные по ипотечному кредиту;

- проценты по займам, взятым для рефинансирования ипотечного кредита.

Максимальные размеры налогового вычета:

- при покупке или строительстве жилья без использования заемных средств сумма расходов учитывается в пределах 2 млн рублей, что позволяет вернуть до 260 тыс. рублей;

- при ипотечном кредитовании лимит составляет 3 млн рублей, а максимальный возврат достигает 390 тыс. рублей.

Если в одном налоговом периоде вычет был использован не полностью, неиспользованный остаток разрешается перенести на последующие годы.