Как житель Нижнекамска сделал карьеру на ремонтном производстве «Нижнекамскнефтехима»

За 12 лет работы на Нижнекамском предприятии СИБУРа он прошел путь от обычного слесаря до мастера, стал заместителем начальника участка. Когда устраивался на работу, познакомился с будущей женой. Об успешной карьере, стабильном доходе, семье и детях Сергей Муськин рассказал «Татар-информу».





«Карьерный рост зависит от отношения к работе»

На ремонтно-механическом заводе «Нижнекамскнефтехима» Сергей Муськин работает с 2013 года. Предприятие стало первым местом его работы после окончания учебы в колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева в Нижнекамске. В цеху трудился по специальности – машинистом насосных и компрессорных установок, пока не ушел служить в армию.

«Когда ушел в армию, завод за мной сохранил рабочее место. Отслужил один год – полгода во Владимирской области, полгода в Дагестане, в мотострелковых войсках, и вернулся на завод», – рассказывает Сергей.

После возвращения на предприятие Сергей проработал еще несколько лет машинистом насосных и компрессорных установок, а затем решил получить новую специальность. В учебном центре НКНХ за несколько месяцев обучился на слесаря-ремонтника. В тонкости слесарного дела молодого специалиста посвящал опытный наставник.

«С 2016 по 2022 год работал слесарем-ремонтником пятого разряда. Руководители меня заметили, отправили на повышение. С 2023 года я стал мастером», – говорит Сергей.

Теперь он помогает управлять коллективом, открывает на слесарей-ремонтников наряды, проверяет допуски к работе.

«Меня начальник участка Колесников Сергей Николаевич назначил своим заместителем – правой рукой. Сейчас у нас в коллективе 90 человек, они подходят к нам со всеми проблемами и вопросами. Мы, конечно, стараемся все быстро решить», – поясняет Муськин.

«От ремонтного производства зависит стабильность выпуска продукции»

Цех, где трудится Сергей, занимается ремонтом оборудования трех цехов, где изготавливают каучук. Рабочие устраняют неполадки в насосах, редукторах и агрегатах.

«В случае поломки оборудования оперативно реагируем, производим ремонт на месте», – говорит мастер цеха.

В НКНХ СИБУР проводит масштабную реконструкцию ремонтного производства: практически заново строится ремонтно-механический завод (РМЗ), открываются новые ремонтные мастерские, закупается новое оборудование. РМЗ, закрывая потребности не только действующих и перспективных производств «Нижнекамскнефтехима», но и других предприятий, станет образцом для ремонтных производств всей страны.

«От нашей работы зависит непрерывное производство каучука в трех цехах выделения, которые мы обслуживаем. Из нашего каучука изготавливают шины для автомобилей, различные резинотехнические изделия, медицинское оборудование», – уточняет собеседник «Татар-информа».

Какие-либо технические неполадки на производстве рабочие устраняют очень быстро. Были случаи, когда ремонт проводился в рекордно сжатые сроки.

«На ремонт агрегата нам дали срок со 2 по 15 января, а мы справились уже к 6 января, в два раза быстрее. Такую работу ценят, и нашему коллективу прислали благодарственное письмо», – заметил Муськин.

Такого успеха, по его словам, удалось достичь благодаря круглосуточному режиму работы и компетентности персонала. Бригады по 15 человек работали в две смены.

«С будущей женой познакомился на медосмотре в поликлинике»

Благодаря работе на НКНХ у Сергея Муськина не только сложилась успешная карьера. Молодому человеку крупно повезло – при устройстве на предприятие он познакомился с будущей супругой Региной.

«В 2013 году, когда пришел на медосмотр в поликлинику, там встретил будущую жену. Она тогда тоже, как и я, устраивалась на работу», – вспоминает мужчина.

Оказывается, молодые люди окончили колледж нефтехимии и нефтепереработки в один год, получили одинаковые специальности, но ранее не были знакомы. Мужчина родом из Черемшанского района Татарстана, а его избранница родилась в Узбекистане. Еще в детском возрасте она вместе с родителями переехала в Татарстан.

После учебы Регина также работала на «Нижнекамскнефтехиме» машинистом насосных установок, а потом перешла в укладчики-упаковщики. Когда Сергея забрали в армию, девушка его очень ждала. В 2018 году сыграли свадьбу. Новобрачных поздравил коллектив завода, в цеху устроили праздничное чаепитие.

«До декрета жены работали вместе с ней в одной смене», – уточняет Сергей.

Сейчас супруги воспитывают двух детей – Софию (4 года) и Артура (1 год 8 месяцев). Согласно коллективному договору, предприятие компенсирует и возвращает часть средств за оплату за садик. Материальную поддержку от предприятия супруги получили и при бракосочетании, и за рождение детей. Недавно молодая семья подала заявку на отдых и собирается летом в санаторий на юг.

В «планах – двигаться вперед, обучаться и достигать новых высот»

По словам Сергея Муськина, коллектив завода очень дружный. Все праздники работники смены обязательно отмечают вместе, посещают разные корпоративные творческие и спортивные мероприятия. Зарплатой мужчина тоже доволен. Говорит, что она на заводе выше, чем средняя по Нижнекамску.

«Ипотеку оплачиваю, кредит за машину закрываю, детский сад оплачиваю, и на все хватает», – объясняет Муськин.

По словам Сергея, в последние годы престиж рабочих профессий в Татарстане, да и по всей стране, заметно вырос. Он рад и горд, что работает мастером на НКНХ.

«Работать в компании СИБУР мне, конечно, очень нравится. Я от слесаря-ремонтника дослужился до мастера, стал правой рукой начальника участка. В планах – двигаться вперед, обучаться, расти профессионально, повышать свои компетенции и достигать новых высот», – заключил Сергей Муськин.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»