Как желание зумеров зарабатывать на блогинге меняет реальность

В 2020 году, по данным сервиса ADinBlog, российские блогеры заработали почти 6 миллиардов рублей, создавая рекламные посты и сториз в одном только Instagram. Как стать таким блогером и, куда более важный вопрос, надо ли?

Доверяют микроинфлюенсерам, развивают сами

«46 миллионов человек в России размещают в Инстаграм хотя бы одну публикацию в месяц, и эта аналитика еще не учитывает формат сторис. Вы уже являетесь тем небольшим медиа, которое транслирует информацию», — обратилась к участникам Ирина Карих, руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей».

В своем выступлении спикер остановилась на двух ключевых темах: статистике медиапотребления, которая бесспорно впечатляет, и эмоциональной вовлеченности аудитории в контент — уровню доверия к крупным блогерам и микроинфлюенсерам.

Среднестатистический россиянин проводит в интернете 7 часов 52 минуты в день, из которых 3 часа 23 минуты в социальных сетях. Больше 42% пользователей интернета в России говорят о том, что ищут информацию о бренде в социальных сетях.

Еще в 2019 году аудитория смотрела на количество подписчиков и лайков, но теперь эта тенденция уходит в прошлое, считает Ирина Карих. Теперь мы обращаем внимание на визуал, язык общения, комментарии, охват от общего числа подписчиков и репосты: «Если у блогера-миллионника появляется интеграция продукта, мы уверены, что это купленная реклама. Если же перед нами микроинфлюенсер с 10 тысячами подписчиков, доверие к нему выше. Многие крупные бренды разрывают контракты с блогерами-миллионниками из-за репутационных рисков».

Могут ли сами участники ПМЭФ Юниор стать такими микроблогерами? Ответ однозначный и положительный. Проект «ТОПБлог» позволяет любому желающему попробовать свои силы в ведении Instagram. Ирина Карих привела два нетривиальных примера: лайфстайл-блог 89-летней бабушки Жени, которая уже собрала 9 тысяч подписчиков, и учителя ОБЖ Геннадия Старунова, который ведет проект популяризации бытовой безопасности «ОБЖ не за партами» и привлек 14 тысяч активных читателей.

Учитывая растущее желание самой разной аудитории заявить о себе в соцсетях, организаторы не исключают возможности продлить проект. Решение о старте второго сезона «ТопБЛОГ» будет принято после объявления итогов 24-27 июня – партнером конкурса в направлении «Про образование» стала ГК «Просвещение».

Человечность бренда и продвижение настоящих героев

Трендом последних лет стал акцент на человечность бренда. Компании стараются рассказывать о людях, реальных покупателях, внутренних процессах и привлекать в роли амбассадора не медийных лиц, а героев, разделяющих ценности продукта.

Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT — официального экипировщика олимпийской команды России, рассказала участникам, как можно и важно поддерживать реальных героев страны с помощью бизнеса.

«Миссия нашего бренда — поддерживать отечественных спортсменов. Мы сделали печальный вывод, что наша страна не знает своих героев, даже если у них по 10-12 золотых медалей и большое спортивное будущее. У спортсменов нет менеджеров и директоров, которые помогут им с пиаром. Мы сами приглашаем их на мероприятия, фотосессии. Более того, к нам обращаются издания, федерации, фонды, премии, а мы становимся посредниками в этом продвижении», — поделилась Задорина.

В числе героев, которые могут стать амбассадорами продукции, совсем юные спортсмены, в которых нужно просто поверить, и простые герои повседневности: например, ZASPORT решили поддержать «медсестру в купальнике» — Надежду Жукову из Тулы, которая борется с коронавирусом в красной зоне.

23 июля стартуют Олимпийские игры в Токио, которые пройдут без зрителей. Все российские спортсмены выступят в форме бренда Анастасии Задориной, которая призвала аудиторию поддерживать нашу сборную онлайн.

Какие задачи решает SMM?

SMM не вылечит твой продукт, если продукт безнадежно болен. С такой позицией выступил перед участниками ПМЭФ Юниор Дмитрий Бескромный, основатель коммуникационного digital-агентства bQ Group и преподаватель ВШЭ.

Эксперт поделился с будущими блогерами и предпринимателями — так они сами характеризуют свои намерения — опорными точками любой smm-стратегии и трендами, существующими равно в большом и малом бизнесе.

«SMM такой же инструмент, как смартфон. Если задачи у продукта нет, нет ценности — он не работает. Мы живем в эпоху перенасыщенного инфополя. Не стоит заниматься полноценным развитием, если у вас нет ценности или экспертизы», — предостерег слушателей спикер.

Главным трендом современного продвижения Дмитрий Бескромный назвал клиентоцентричность — позицию, когда во главе угла оказывается сам человек, а не банальная задача продажи. Эксперт посоветовал участникам делать акцент на живых людях, организовывать больше интерактива и вовлекать читателей в сообщество: «Поколение Z изменило многое. С вами нужно выстраивать долгосрочную коммуникацию в перенасыщенном информацией мире».

Также спикер дал совет, посвященный уверенной позиции в инфополе. «Отстаивайте свои ценности, не идите у аудитории на поводу. Не извиняйтесь за то, что они увидели в вашем контенте, додумали, вообразили. Если вы знаете, что все экологично и честно, боритесь», — прокомментировал он маркетинговые кейсы, когда крупные бренды удаляли контент после негативной реакции общественности.

Образовательный контент, миссия и сообщество

Монетизация контента — один из ключевых вопросов, которые беспокоят блогеров. По словам Юлии Дубининой, наставника проекта «ТопБЛОГ» и основателя Высшей школы медиации, у инфлюенсеров два основных варианта: продажа рекламы или создание собственного инфобизнеса — т.е. попытка научить аудиторию тому, в чем вы являетесь экспертом.

К сожалению, второй вариант не всегда отличается качеством, что несомненно влияет на блог и позиционирование самого автора. «Например, наша школа родилась не потому, что появилась необходимость что-то продавать, а потому что была задача найти сообщников и создать сообщество. Поймите, что вы делаете хорошо. Ваша цель — не заработать денег, а выйти на конкретную пользу для людей, ваших читателей», — отмечает Дубинина.

Также спикер рассказала участникам, как отличить хороший образовательный контент в общем медийном потоке. По мнению блогера и предпринимательницы, важно смотреть на спикера, его подачу, отзывы и, конечно же, соотношение образовательного и продающего контента в блоге. «Настоящий эксперт будет уделять время просвещению, хороший преподаватель не будет часто продавать», — уверена Юлия Дубинина.

Эксперт мотивировала участников ПМЭФ Юниор на создание своего блога и стиля: «Стоит начинать всегда. Образовательный потенциал Instagram велик. Не бойтесь “не зайти” аудитории, потому что вы не можете нравиться всем. Не себя надо подстраивать под аудиторию, а помнить, что ваша аудитория сама вас найдет».

Создание сообщества вокруг ценностного продукта легло в основу выступления Дмитрия Гусева, основателя проекта «Веловод». Эксперт рассказал, что его основной целью была не популяризация веломероприятий или ЗОЖ, а куда более масштабный сдвиг парадигмы в сторону создания городской среды, где безопасно и экологично жить.

«Когда мы начинаем ярко говорить об идее, которую продвигаем и транслируем, всегда появятся единомышленники. Я вижу тренд на “успешный успех”, историю подражания, попытки набрать подписчиков и лайки. Но на мой взгляд, самая правильная позиция — оставаться собой. Важно не количество, а качество аудитории, которое на вас подписано. Подписчики должны быть созвучны с вашими целями», — посоветовал Гусев.

Сергей Коляда, руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» рассказал слушателям о Telegram — канале коммуникации, который набирает обороты с начала пандемии.

«Каждый телеграмм-канал становится микроинфлюенсером, собирая свою вовлеченную аудиторию», — отметил эксперт, представив актуальную статистику мессенджера. Общее число пользователей Telegram превысило 500 миллионов человек, только русскоязычных каналов с более чем 200 подписчиков уже около 167,6 тысяч. Объем рынка рекламы в 2020 году в русском сегменте составил 12,8 миллиардов рублей.

Спикер также показал данные о трансформации профессии мечты в России. От военного в 40-е годы до космонавта в 60-е, к буму науки и инженерии в 70-е и 80-е, образу бизнесмена в 90-е , IT-специалиста в 2010-е и до блогера в последние годы.

Поколение зумеров хочет зарабатывать на блогерстве, быть предпринимателями именно в этом сегменте, меняя своим желанием и действительность: «Новые каналы коммуникации подстраиваются под зумеров. Вы сами хотите выбирать, что читать и смотреть. Телеграм — это пуш-уведомления в вашем телефоне, которые падают, чтобы вы выбрали самые интересные», — прокомментировал Сергей Коляда, — «Мы все конкурируем за минуту вашего внимания».

«ПМЭФ Юниор» — мероприятие уникального формата, которое объединит школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, государственных деятелей и представителей экспертных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога. Организаторами и партнерами мероприятия стали Фонд Росконгресс, ГК «Просвещение», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».