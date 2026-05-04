«Как же так, скоты». Артем Дзюба — о свисте болельщиков «Зенита» в свой адрес

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вспомнил инцидент 2015 года, когда болельщики «Зенита» освистали его после появления компрометирующего видео. Форвард не реализовал пенальти в том матче с «Краснодаром».

«Если честно, я тогда вообще сам на себя очень разозлился. Потому что услышал, как «Вираж» начал скандировать против меня. И я так обалдел. В голове промелькнуло: «Как же так, скоты, мы же вроде боремся за чемпионство, тогда не забью». И не забиваю. Потом иду и думаю: «А при чём тут игроки? Вот баран», — сказал Дзюба в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Артем Дзюба забил 8 мячей в 22 матчах Российской Премьер-лиги.