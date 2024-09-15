«Как же мы будем готовиться к свадьбе?»: история бойца СВО Ильфата и его невесты Гульсылу

Готовиться к свадьбе пришлось без жениха

Недавно в жизни моей односельчанки Гульсылу Галимовой произошло радостное событие — она создала семью с любимым человеком. Однако в этой красивой истории любви, наряду со счастливыми моментами, есть тревога и переживания. Потому что ее избранник Ильфат, как боец спецназа, участвует в специальной военной операции. Как и все женщины, чьи близкие находятся на СВО, Гульсылу часто проводит ночи без сна в ожидании, когда Ильфат позвонит или напишет. В голове одна мысль: жив ли он, есть ли у него все необходимое, еда и вода?

К тому же, когда сразу после никаха Ильфат уехал в зону СВО, его служба вместо трех месяцев продлилась полгода. Поэтому заботу о подготовке к самому радостному событию в их жизни невесте пришлось взять на себя. Свадебные хлопоты — испытание серьезное и утомительное даже для двоих. Хотя свадьба прошла отлично, именно так, как они задумывали, Гульсылу не скрывает, что в процессе подготовки у нее не раз сдавали нервы и пробивало на слезы.

Наша героиня рассказала «Интертату» историю знакомства с Ильфатом, как развивались их отношения и какие трудности ей пришлось преодолеть, в одиночку готовясь к свадьбе.

«Он мне понравился, но я не торопилась выйти к нему»

История знакомства Ильфата и Гульсылу довольно необычная. Будущий жених проявил находчивость, чтобы добыть номер телефона девушки.

«С Ильфатом мы познакомились на Сабантуе в соседней деревне. У моих родителей есть частный магазин, и я приехала на Сабантуй поработать в их торговой точке. А Ильфат приехал к своему другу в этой деревне. Друг купил у меня что-то, и у него не хватило 10 рублей. «Давай добавлю», — сказал Ильфат. И, якобы, у него не было наличных, поэтому он предложил отправить переводом. Естественно, он сохранил мой номер телефона. Уже на следующий день начал писать сообщения, чтобы я вышла на улицу встретиться с ним. Но я тоже по-своему гордая — хотя и понравился он мне, не торопилась выходить. После этого Ильфат на некоторое время уехал в Казань работать. Мы переписывались. Когда он приехал, у нас было первое свидание. Откладывать надолго не стали, стали встречаться. Конечно, как у всех, у нас тоже не все шло гладко. Бывало, и ссорились, даже хотели расстаться. Но мы оба очень отходчивые. Уже через час кто-нибудь уступал, и мы просили друг у друга прощения», — вспоминает с улыбкой Гульсылу.

Ильфат уехал в зону проведения СВО в 2022 году в первые же дни. О предстоящем отъезде («командировке») он сказал невесте в последний момент.

«Но это не стало для меня неожиданностью. Я знаю, чем занимается Ильфат, он всегда говорил, что когда-нибудь ему придется поехать в горячую точку. Но все было так срочно, он сказал о поездке, и уже на следующий день мы бегали по всем магазинам и собирали для него необходимые вещи. Настроения у обоих не было. Я понимала, что впервые так надолго расстанусь с Ильфатом. Терзало и то, что я не знала, где и как он будет служить.

К нашему счастью, вместо трех месяцев в первый раз их отправили только на полтора. В тот день, как чувствовала, взяла отгул на работе. Звонит Ильфат: “Что делаешь?”. Обычно мы созванивались вечером, а тут звонок днем. “Выйди на улицу”, – говорит. Смотрю, он на машине подъехал к нашему дому. Хотя расстались ненадолго, я очень тяжело переживала разлуку. Увидела его — засияла от счастья!» – рассказывает девушка.

«Иногда у них не бывает питьевой воды»

В следующую поездку Ильфата провожали с большой тревогой, потому что ребят переводили на новое место и условия службы становились более сложными.

«Во-первых, мы жили в полном незнании, — продолжает Гульсылу. — Долгое время не было связи, телефон с собой носить им не разрешали. За эти три месяца он звонил всего один или два раза. Было очень тяжело не знать, где он, что с ним.

После атаки дрона у них сгорели все вещи, они остались без продуктов и одежды. Сами, к счастью, не пострадали.

Условия жизни и сейчас в разных местах разные. Иногда у них бывает даже передвижная баня, а иной раз и воды питьевой нет. В последнюю поездку было немало дней, когда они страдали без чистой воды.

Это только то, что я знаю. Муж старается не рассказывать плохое, не расстраивать меня. Когда он в отпуске, стараемся избегать этой темы, я тоже лишнего не спрашиваю. Главное, что он жив, что его сослуживцы все приезжают живыми. Есть, конечно, раненые, с контузиями. Но мы радуемся, что потерь нет.

У меня постоянно включен «режим ожидания». Как только Ильфат уезжает — начинаю ждать от него сообщений или звонка. Пользоваться телефоном им не разрешают, поэтому такие счастливые моменты бывают редко. Больше общаемся через сообщения, голос своего любимого мужа иногда слышу всего раз в месяц. Во время второй его поездки даже переписываться не было возможности. Мы очень переживали».

«Предложение сделал неожиданно»

«Предложение мне Ильфат сделал 10 октября прошлого года, — вспоминает девушка. — Можно сказать, совсем неожиданно. Хотя мы много раз обсуждали тему брака, семьи, но я не думала, что это вот-вот произойдет. Хотя до этого на свадьбе друзей я поймала букет невесты, и все сказали: “Ну вот, теперь твоя очередь”. И через три дня после этого он сделал предложение. Он сказал, что вечером пойдем с друзьями в кафе, друг будет знакомить со своей девушкой. Я была рада, значит, нас ожидает приятный вечер. Пришли в кафе на улице Баумана, очень красивое место. Но стол был сервирован только на две персоны. “Ты же сказал, что будем с друзьями” — поворачиваюсь к нему, а он протягивает мне кольцо».

– У Ильфата работа неспокойная, родители не возражали против вашего брака? Не говорили, чтобы вы подождали до конца СВО? — интересуюсь у своей собеседницы.

– Нет, они не были против. Наши мамы когда-то вместе работали в детском саду, друг друга знают. Поэтому все были только рады.

«Ты приедешь только летом? А как будем готовиться к свадьбе?»

«На той же неделе его родители приехали к нам просить моей руки, — продолжает Гульсылу. – Никах провели в казанской мечети «Ярдәм» в кругу самых близких родных. Но подготовка к свадьбе оказалась довольно проблемной. Ильфат сразу после никаха уехал на СВО. Я думала, что он уезжает на три месяца, поэтому поначалу не переживала. Планировала, что он вернется, и мы вместе спокойно подготовимся к торжеству. Тут сестра мне случайно проговорилась: «Он уехал только на три месяца?». Оказывается, Ильфат кому-то сказал, что в этот раз будет служить шесть месяцев. Не хотел заранее мне говорить, чтобы я не переживала. Я в шоке ему пишу: «Ты что, только летом приедешь? Здесь так говорят. А как мы будем готовиться к свадьбе?». Ильфат сказал, что действительно сможет приехать только перед самой свадьбой.

После этого началось самое интересное. Подготовка полностью перешла под мою ответственность. Было очень тяжело, бывали моменты, когда плакала и обижалась на Ильфата. Но раз уж у него служба такая, ничего не поделаешь, приходится смириться. К тому же мои друзья в Казани очень мне помогли. Братья и сестры, наши родители очень поддержали. Помогали найти и купить нужные вещи, договориться с ведущим. Пришлось подключить всех друзей, всех близких. Только с их помощью удалось все сделать как надо.

Свадебное платье выбирала вместе с подругами, женой брата, моей родной сестрой. За два часа перемерила множество моделей, но нашла-таки то, что понравилось.

Были и неприятные моменты. Ведущие, с которыми мы договорились, за два месяца до события заявили, что вести свадьбу не смогут, от них будут только музыкальные номера. Но потом все решилось положительно, они со своей командой и свадьбу провели, и пели у нас.

Приходила из школы (я учительница) и весь вечер обдумывала детали праздника (смеется). Свадьба прошла прекрасно, все было так, как мы хотели. Точнее, как хотела я, потому что многое пришлось решать самостоятельно. Какими будут фотозоны, что будет собственно на банкете — всего этого Ильфат не знал. И для него, и для гостей многое на свадьбе стало сюрпризом.

Мне хотелось расписаться не в ЗАГСе, а сделать выездное торжество. Именно так мы и сделали», — рассказывает Гульсылу.

После свадьбы Ильфат пока остается в отпуске дома. Потом он некоторое время побудет в Казани и снова отправится на СВО.

Говоря о мечтах и планах на будущее, Гульсылу признается: «Они очень банальные. Мы с Ильфатом мечтаем создать крепкую, красивую семью, жить в большом доме, растить детей. Нашу свадьбу многие ждали. Вопрос: «Когда свадьба?» мы закрыли. Теперь лишь бы поскорее наступил мир, и мой любимый всегда был рядом со мной», – говорит она.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского

Фотографии из личного архива Гульсылу Галимовой