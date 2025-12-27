«Как здорово, я дома!»: боец из Челнов провел отпуск с семьей перед новым выездом
Дед прошел Великую Отечественную войну, внук сегодня защищает страну в зоне специальной военной операции. Боец с позывным Квадрат находится на передовой с 2022 года – его призвали во время частичной мобилизации. Недавно мужчине дали краткосрочный отпуск, который он провел дома, с родными и близкими.
Встреча произошла спустя почти год. Квадрат приехал в краткосрочный отпуск – в тот самый дом, где прошло его детство. «Мы сейчас находимся у родителей, то есть в этом доме я вырос, в этой квартире бегал такой же, как у меня сын сейчас бегает, так же и я бегал под столом», – говорит он.
Эмиру – год и три месяца. Папа видел его только во время торжественной выписки из роддома, и потому этот отпуск стал для них второй настоящей встречей.
Жена военнослужащего Яна признается, что ожидание было долгим и непростым.
«Мы его ждали. Уже полгода каждый день, можно сказать, мы ждали. Все это должно было быть еще летом, но все это откладывалось, откладывалось, и наконец-то мы его дождались. Конечно, это была радость со слезами на глазах. Сын встретил его так, как будто видит его каждый день», – рассказывает она.
К приезду сына готовились заранее и его родители. Мама бойца Вера старается приготовить все, что он любит с детства.
«Солянка, пельмени домашние, треугольники – вот накроешь на стол, сядет за стол и скажет: “Как здорово, я дома! И на столе то, что я люблю”», – рассказывает она.
Она налепила пельменей и в дорогу – надеется, что сын возьмет их с собой на передовую. Им она гордится так же, как и своим отцом – участником Великой Отечественной войны.
«Мой папа – Агафон Данилович – прошел войну Отечественную, имеет тоже ордена. Так что это внук. Дед его воевал, и внук тоже пошел защищать Родину. И дед, я думаю, очень бы гордился этим», – говорит мама бойца.
Отец военнослужащего Эльхан тоже говорит о сыне с гордостью. «Он отличный, лучше его нет. Я не хочу лучшего сына. Он самый хороший. Он молодец. В самом деле, если не мы, то кто? Защищать Родину надо. Или не надо? Надо! Тем более наши татарские ребята вообще молодцы».
За защиту Родины и успешное выполнение боевых задач военнослужащий с позывным Квадрат получил несколько наград: медали Суворова, «За воинскую доблесть» первой и второй степени, а также «За боевое отличие» – ее вручили за выполнение поставленной задачи в 2023 году.
Один из самых тяжелых эпизодов службы он вспоминает сдержанно, но подробно.
«Наши ребята, получается, саперы подорвались на минном поле. Они должны были туда заехать. Соответственно, двое остались там, и мы с близким другом, водителем, тоже человек бесстрашный – Якудза, – заезжали на минное поле. На минное поле, чтобы, к сожалению, вытащить неживого. Из этой же команды все выжили, можно сказать, слава Богу. Медицинская команда отработала достаточно быстро. Кому помощь нужна была, эвакуировали».
На передовой Квадрат служит медиком. Впереди у него – новое возвращение в зону СВО. А пока он дома – принимает гостей и поздравления с Новым годом.
Поздравить семью приехал мэр города Наиль Магдеев.
«Очень удачно в преддверии Нового года приехали для того, чтобы поздравить, вручить подарки. Традиционно каждой молодой маме мы вручаем 100 тысяч рублей от нашего города. Таких малышей с нашей специальной военной операции появилось на свет 69: 35 мальчишек и 34 девочки», – рассказал градоначальник.
Молодым родителям также вручили продуктовые наборы от города и подарки от Раиса Республики Татарстан и депутата Госсовета. За чашкой чая боец рассказал о ситуации на передовой и заверил: победа будет за нами.
Сегодня боец отправляется на передовую.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.