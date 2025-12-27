«Как здорово, я дома!»: боец из Челнов провел отпуск с семьей перед новым выездом

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Дед прошел Великую Отечественную войну, внук сегодня защищает страну в зоне специальной военной операции. Боец с позывным Квадрат находится на передовой с 2022 года – его призвали во время частичной мобилизации. Недавно мужчине дали краткосрочный отпуск, который он провел дома, с родными и близкими.

Встреча произошла спустя почти год. Квадрат приехал в краткосрочный отпуск – в тот самый дом, где прошло его детство. «Мы сейчас находимся у родителей, то есть в этом доме я вырос, в этой квартире бегал такой же, как у меня сын сейчас бегает, так же и я бегал под столом», – говорит он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Эмиру – год и три месяца. Папа видел его только во время торжественной выписки из роддома, и потому этот отпуск стал для них второй настоящей встречей.

Жена военнослужащего Яна признается, что ожидание было долгим и непростым.

«Мы его ждали. Уже полгода каждый день, можно сказать, мы ждали. Все это должно было быть еще летом, но все это откладывалось, откладывалось, и наконец-то мы его дождались. Конечно, это была радость со слезами на глазах. Сын встретил его так, как будто видит его каждый день», – рассказывает она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

К приезду сына готовились заранее и его родители. Мама бойца Вера старается приготовить все, что он любит с детства.

«Солянка, пельмени домашние, треугольники – вот накроешь на стол, сядет за стол и скажет: “Как здорово, я дома! И на столе то, что я люблю”», – рассказывает она.

Она налепила пельменей и в дорогу – надеется, что сын возьмет их с собой на передовую. Им она гордится так же, как и своим отцом – участником Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мой папа – Агафон Данилович – прошел войну Отечественную, имеет тоже ордена. Так что это внук. Дед его воевал, и внук тоже пошел защищать Родину. И дед, я думаю, очень бы гордился этим», – говорит мама бойца.

Отец военнослужащего Эльхан тоже говорит о сыне с гордостью. «Он отличный, лучше его нет. Я не хочу лучшего сына. Он самый хороший. Он молодец. В самом деле, если не мы, то кто? Защищать Родину надо. Или не надо? Надо! Тем более наши татарские ребята вообще молодцы».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За защиту Родины и успешное выполнение боевых задач военнослужащий с позывным Квадрат получил несколько наград: медали Суворова, «За воинскую доблесть» первой и второй степени, а также «За боевое отличие» – ее вручили за выполнение поставленной задачи в 2023 году.

Один из самых тяжелых эпизодов службы он вспоминает сдержанно, но подробно.

«Наши ребята, получается, саперы подорвались на минном поле. Они должны были туда заехать. Соответственно, двое остались там, и мы с близким другом, водителем, тоже человек бесстрашный – Якудза, – заезжали на минное поле. На минное поле, чтобы, к сожалению, вытащить неживого. Из этой же команды все выжили, можно сказать, слава Богу. Медицинская команда отработала достаточно быстро. Кому помощь нужна была, эвакуировали».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На передовой Квадрат служит медиком. Впереди у него – новое возвращение в зону СВО. А пока он дома – принимает гостей и поздравления с Новым годом.

Поздравить семью приехал мэр города Наиль Магдеев.

«Очень удачно в преддверии Нового года приехали для того, чтобы поздравить, вручить подарки. Традиционно каждой молодой маме мы вручаем 100 тысяч рублей от нашего города. Таких малышей с нашей специальной военной операции появилось на свет 69: 35 мальчишек и 34 девочки», – рассказал градоначальник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Молодым родителям также вручили продуктовые наборы от города и подарки от Раиса Республики Татарстан и депутата Госсовета. За чашкой чая боец рассказал о ситуации на передовой и заверил: победа будет за нами.

Сегодня боец отправляется на передовую.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.