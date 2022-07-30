Как заработать на росте курса акций

Для получения дополнительного дохода можно заняться инвестиционной деятельностью. Главная задача — правильно найти доходный актив. В противном случае можно потерять вложенные деньги. Поэтому потенциальные инвесторы внимательно смотрят на курс акций сбербанк, чтобы определить потенциальную прибыль. Эксперты предполагают, что компанию ждет большое будущее. Следовательно, повышается инвестиционная привлекательность. Недооценка значимости данного фактора может стать причиной отказа от получения значительной прибыли.

На что обратить внимание

Сбербанк превратился в полноценную технологическую компанию с собственной экосистемой, присутствием в цифровой экономике. Это означает, что организация заявила о своем расширении, активно занимается внедрением новых продуктов и технологий. Среди них особого внимания заслуживает блокчейн.

Другие особенности работы компании:

Тесная связь с государством. Если наступят сложные экономические условия, Сбербанк получит субсидии и другую помощь. В перспективе это поможет развить и внедрить новые продукты и технологии.

Международное присутствие. Несмотря на сложности в международной обстановке, российский капитал активно участвует в других странах. Это дает Сбербанку дополнительное пространство для роста.

Также внимания заслуживает динамика изменений цены на акции. Медвежий тренд начался в конце 2021 года, продолжившись в начале 2022. Но в середине текущего года движение вниз остановилось. Начался боковик, который может продолжаться несколько месяцев, после чего неизбежно возвращение доминирования быков.

Сочетание перечисленных выше факторов свидетельствует в пользу того, что Сбербанк следует признать потенциально выгодным активом.

До какой отметки возможен рост

Эксперты затрудняются дать однозначный ответ на вопрос о потенциальных новых вершинах. Согласно законам рыночной экономики, каждый следующий бычий тренд побивает вершины предыдущего. Вероятней всего так будет и в этот раз.

Дополнительный фактор, который необходимо учитывать — дивиденды, выплачиваемые владельцам акций. Таким образом можно обеспечить еще один источник дохода.

Если инвестор хочет максимизировать прибыль, рекомендуется дополнительно заняться трейдингом. Для этого надо подождать, когда акции достигнут очередной локальной вершины, после чего продать их. Во время коррекции следует обратно откупить ценные бумаги.