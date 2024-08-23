«Как я могу оставаться равнодушным?»: истории бойцов из Татарстана, отправившихся на СВО

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

С выплат пожертвовал 100 тысяч бездомным животным

Боец СВО с позывным Камай из Лениногорска отправился на передовую больше месяца назад, однако мысли об этом закрадывались еще с самого начала специальной военной операции. Сейчас он служит в разведке в звании рядового. Контракт с Министерством обороны боец заключил в день рождения своей сестры Диляры. Близкие хоть и сильно переживали, узнав о таком решении, но все равно поддержали его.

По словам родителей, их сын с детства рос настоящим мужчиной с сильным характером. Юноша занимался в спортшколе лыжным двоеборьем и прыжками на лыжах с трамплина в одной группе с серебряным призером Олимпиады Данилом Садреевым, был в тройке лидеров.

Мама Елена Алтынбаева говорит, что сын по возможности присылает им фотографии, показывает обстановку вокруг. «Вот это бомбы, которые у них взрываются там, они осколки собирают», – показала женщина фотографии с фронта.

С первых выплат Камай пожертвовал 100 тыс. рублей на помощь бездомным собакам и кошкам. Эту сумму он перевел волонтерам лениногорского объединения «Верный друг», с которым семья военнослужащего знакома уже около пяти лет. О нехватке средств для содержания бездомных животных они знают не понаслышке, ведь уже приютили двух собак – Джека и Мишу, также в доме живет любимица бойца – кошка Боня.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Молодой человек не забывает о бездомных животных и на передовой, всего за месяц в зоне СВО он уже успел приютить щенка. Кличку ему пока не придумали, боец называет нового четвероногого друга Собакен.

«Нужно собраться всеми силами и дать жару»

Боец с позывным Борода из Нижнекамска ушел добровольцем на СВО год назад. В боях за Родину мужчина получил два ранения: первое – осколок в легкое, затем бойцу сломало руку в области локтя и пробило ногу осколками мины. Сейчас он ждет операцию и проводит время дома с родными.

«Сначала не пускали, конечно, супруга плакала, мама плакала, никто не хотел, чтобы я туда шёл. Мы с супругой только расписались в начале июля и 22 числа я ушел, у нее истерика большая была, ну ничего, выдержала, ждет», — рассказал Борода о своем решении.

После операции и дальнейшего восстановления мужчина снова поедет на фронт. Там его ждут боевые друзья, которые за это время стали для него настоящей семьей и ждут его возвращения.

«Ради страны, за Родину, за матерей, за супруг, за детей, за всех нужно туда пойти и быстро все закончить <…> надо всем идти, защищать свою Родину, все-таки уже и здесь у нас дроны летают, и в Россию пробираются. Нужно собраться всеми силами и дать жару», — считает боец.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Он также отметил, что большую роль в приближении победы играет тыл, отправляя на фронт гуманитарную помощь.

«Я всегда хотел, чтобы мной гордились»

Военнослужащий с позывным Карабаш заключил контракт с Министерством обороны России в феврале этого года. За плечами был опыт срочной службы на Дальнем Востоке в подразделении обеспечения. Многие сослуживцы ушли на фронт, и молодой человек тоже не смог остаться в стороне. Служить он отправился не из-за денег, однако они тоже стали хорошим подспорьем для семьи.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

«Я всегда хотел, чтобы мной гордились. В школе, как с меня собрание начиналось, так оно на мне и заканчивалось», – поделился боец.

В школьные годы Карабаш занимался рисованием и боксом. В классе он слыл хулиганом, а в семье – заботливым сыном и братом. Его младшая сестренка – инвалид с детства. Юноша помогал родителям ухаживать за ней: кормил, давал лекарства, а при необходимости мог вызвать для нее скорую помощь.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Перед глазами у него всегда был пример настоящего мужчины – отчим, который заменил отца. Перед отъездом в зону СВО Карабаш получил от него ценные советы, которые могли бы пригодиться в полевых условиях. Например, о том, что в кармане с собой всегда хорошо бы носить орехи или финики – они питательны и помогут пережить голод в экстренном случае.

В июле штурмовая группа, в которой он служил пулеметчиком, во время вылазки попала под обстрел украинских боевиков. В результате молодой человек получил ранение, однако смог оказать себе помощь сам до того, как подоспели военные медики – в рюкзаке было все необходимое, и даже с запасом для товарищей.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

«Если ранят, эвакуация хорошо работает, сразу забирает, своих не бросают, как я видел это на их стороне. Человека ранили – и то наши подобрали, они бросают своих», – рассказал Карабаш.

После ранения он около трех недель лечился в военном госпитале в Туле, сейчас приехал в отпуск по ранению к родным. Впереди месяц реабилитации, и только после этого военно-врачебной комиссией будет принято решение о годности к службе. За боевые заслуги парня повысили в звании – теперь он старший матрос, а также обещали вручить награду.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Все выплаты молодой человек получает регулярно. На них он хочет купить жилье в Лениногорске для своей будущей семьи.

«Кто будет защищать Родину, если не мужчины?»

Житель села Чулпаново Арского района Татарстана Хамза Мусин отправился в зону специальной военной операции по зову сердца. Несмотря на 60-летний возраст, мужчина уже давно планировал уехать на СВО, чтобы, по его собственным словам, помочь землякам защищать Родину. Однако добиться подписания контракта с Министерством обороны России ему удалось только недавно, отправка состоялась 16 августа.

«В октябре мне исполнится 60 лет. Я уже давно просился в зону специальной военной операции. Вот, добился своего. Я живу в России. Как могу остаться равнодушным к ее судьбе? По этой причине и еду. Да и деньги тоже не помешают», — рассказал татарстанец.

Фото: предоставлено Гульсиной Закиевой

Родные Хамзы не были против того, чтобы он подписал контракт. При этом Мусин отметил, что в состоянии сам отвечать за свои слова и поступки, а близким остается только их принять. В молодости он служил в армии, держал в руках оружие. Пока есть силы, хотел бы отправиться на защиту Родины. Его супруга Альфинур родом из Донецка, женщина оценила такой поступок.

«Он же мужчина. Кто будет защищать Родину, если не мужчины. Пусть будет здоров. Я сама из Донецка. Во время стрельбы погибли все мои родственники. А я вернулась на родину родителей. Они были из Рыбно-Слободского района. Уехали после женитьбы. Папа работал на шахте. Из простой рабочей семьи. Там и обосновались. Я там родилась и выросла. Хорошо знаю, какая там ситуация», — сказала она.

С детства Хамза Мусин читает намаз. Он надеется, что это поможет ему и в зоне специальной военной операции. «Дай Бог вернуться живым и здоровым, с победой», — заключил татарстанец.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Это одни из самых высоких выплат в стране.

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