«Как хорош был бы мир, если б имелось правило хождения по лабиринтам»

«Это самое чувственное, красивое и щемящее признание в любви к знанию» Елизавета Волкова Редактор «Татар-информа»

Есть книги, которые невозможно читать на бегу, с холодного экрана смартфона. Они требуют другого ритма – почти физического соучастия. «Имя розы» Умберто Эко для меня всегда пахнет вполне конкретно: стылым горным ноябрем, растопленным животным жиром свечей, горьким ладаном и старым пергаментом, который монахи веками скоблили и сшивали вручную.

Принято считать, что «Имя розы» – это блестящий средневековый детектив, ловко замаскированный под богословский трактат. Но если снять с текста слой за слоем, под ними обнаруживается нечто куда более сокровенное. Это самое чувственное, красивое и щемящее признание в любви к знанию – и одновременно размышление о границах человеческого разума, блуждающего впотьмах.

Тактильная святость страницы

В мире, где разворачивается действие романа, знание еще обладает плотью и весом. Это не невесомые терабайты информации, которые можно стереть одним движением пальца. Книга здесь – живое тело.

Чтобы она родилась, требуется жизнь ягненка, отдавшего кожу на пергамент; долгие недели терпеливого труда монаха, растирающего в ступе киноварь и лазурит; дыхание переписчика, замерзающего в неотапливаемом скриптории, где чернила густеют на морозе. Каждая буква здесь выстрадана телом. Каждая мысль имеет физическую форму: тяжесть кожаного переплета, шершавость сухих страниц, металлический лязг медных застежек.

Чтение в аббатстве – это почти эротический, запретный акт. Книга может искушать, может сводить с ума, может отравлять в самом буквальном смысле – как отравляет пальцы читателей тот самый пропавший трактат Аристотеля, страницы которого пропитаны ядом. Герои Эко одержимы текстом с той же разрушительной силой, с какой влюбленные одержимы объектом своей страсти.

И сердце этой страсти бьется в Храмине – неприступной монастырской библиотеке, построенной в виде слепого, немого, задыхающегося лабиринта.

Изображение сгенерировано нейросетью

Охота за призраком порядка

«Как хорош был бы мир, если б имелось правило хождения по лабиринтам», – бросает в темноте Вильгельм Баскервильский.

Вильгельм – фигура удивительно тонкая. Францисканец, блестящий схоласт, ученик естественно-научных идей Роджера Бэкона, он вооружен не просто логикой, а методом эмпирического наблюдения и очками – редчайшей оптической диковинкой для 1327 года. Он строит гипотезы, проверяет факты, ищет закономерности.

Но нерв его характера – не в самоуверенности всезнающего сыщика, а в готовности признать, что живая реальность упорно отказывается укладываться в безупречные умозрительные конструкции. Вильгельм выстраивает грандиозную логическую цепочку: ему кажется, что убийца действует по строгому сценарию Семи труб Апокалипсиса. Это потрясающе красивый, стройный интеллектуальный конструкт.

Вот только лабиринт смеется над геометрией.

В кульминационный момент выясняется парадоксальное: логика Вильгельма сработала, но мотив оказался иллюзией. Преступник вовсе не следовал апокалиптическому плану – череда смертей была сплетением паники, хаоса, случайностей и слепого фанатизма старца Хорхе, убивавшего ради того, чтобы скрыть вторую часть «Поэтики» Аристотеля, посвященную комедии. Хорхе боялся смеха, потому что смех уничтожает страх, а без страха, по его мнению, рушится вера.

Вильгельм находит истину, пойдя по ложному следу. И в этом нет насмешки над разумом – лишь предупреждение об опасности гордыни: человеческий ум склонен влюбляться в собственные стройные теории сильнее, чем в ускользающую, противоречивую действительность.

Заключительная фраза в первом печатном издании поэмы De contemptu mundi, 1557 г.: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Хрупкость обгоревших слов

Финал романа оставляет читателя не с триумфом раскрытого дела, а с пеплом великой библиотеки. Пожар, пожирающий рукописи, которые существовали в единственном экземпляре, – сцена почти физической боли для любого, кто любит книги.

Но гибель библиотеки – это не поражение разума как такового. Это крах попыток запереть знание в абсолютную, застывшую догму. Хорхе хотел спасти мир от сомнения, превратив истину в яд; монастырь пытался скрыть книги за стенами неприступного лабиринта. Огонь обнажает простую истину: любая система, претендующая на монополию на знание, рано или поздно сгорает в собственном фанатизме.

Разум Вильгельма не побеждает зло победоносным маршем, но он сохраняет главное качество свободного духа – способность сомневаться, учиться на ошибках и продолжать поиск даже среди руин.

Спустя десятилетия состарившийся Адсон возвращается на заросшее пепелище аббатства. Он бережно собирает обгоревшие обрывки пергамента: половину греческого слова, фрагмент иллюстрации, строчку молитвы. Он сшивает этот хаос в собственный манускрипт – несовершенный, разорванный, лишенный единого сюжета, но бесконечно живой.

«Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus», – звучит в тишине последняя латинская строка. «Роза былых времен осталась лишь в имени своем; мы удерживаем лишь нагие имена».

В этом и кроется подлинная, высокая романтика «Имени розы». Красота познания не в иллюзии, будто мы можем разгадать все тайны бытия и начертить идеальный чертеж лабиринта. Она – в самом усилии мысли; в смелости шагать во тьму со свечой в руке, признавать свои заблуждения и с нежностью хранить обрывки смыслов среди пепла.

Правила хождения по лабиринтам не существует, но именно поэтому само путешествие имеет цену.

Елизавета Волкова – редактор «Татар-информа». В ньюсруме работает с текстами, а за его пределами танцует high heels, исследует поп-культуру, читает комиксы и проходит видеоигры. Любит ностальгию по нулевым и воспитывает собаку с очень грозным именем.