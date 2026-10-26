Как вырастут размеры выплат и пособий в 2027 году в Татарстане

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В 2027 году в России ожидается увеличение нескольких видов социальных пособий. Соответствующие изменения предусмотрены в проектах бюджета, которые на данный момент ещё находятся на рассмотрении. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, с начала января размер единого пособия предполагается повысить на 6,8%. Если федеральный прожиточный минимум для детей составит 19 620 рублей, ежемесячная выплата будет равна 9 810, 14 715 или 19 620 рублям в зависимости от установленного уровня поддержки. При этом конкретная сумма определяется исходя из регионального детского прожиточного минимума и составляет 50, 75 либо 100% от него.

Для назначения выплат беременным женщинам расчёт будет производиться с учётом прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. В Татарстане в 2027 году это показатель составит 18 740 рублей.

«Уже назначенное пособие пересчитают при изменении соответствующей величины без заявления», – добавил Говырин в беседе с RT.

Следующий этап повышения социальных выплат запланирован на 1 февраля 2027 года. Депутат пояснил, что при индексации на 6,8% единовременное пособие при рождении ребёнка может увеличиться с 28 450,45 до 30 385,08 рубля. Минимальная фиксированная выплата по уходу за ребёнком вырастет с 10 669,64 до 11 395,18 рубля в месяц. В указанных расчётах районные коэффициенты не учитываются. Окончательный процент индексации правительство установит с учётом фактического уровня инфляции по итогам 2026 года.

Изменения затронут и максимальные размеры страховых пособий. По оценке Говырина, предельная сумма выплаты по беременности и родам за стандартный отпуск продолжительностью 140 дней превысит 1,1 млн рублей.

Кроме того, для работающих граждан, уход за ребёнком у которых начнётся в 2027 году, максимальное ежемесячное пособие до достижения ребёнком полутора лет составит более 95,5 тыс. рублей. Итоговый размер страховых выплат будет зависеть от заработка получателя.