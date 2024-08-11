Как вырастить вкусный арбуз без химикатов: советы садовода

Один из тех, кто решился вырастить арбуз в наших краях, – это житель села Малые Атряси Тетюшского района Фанис Гиниятов. Полосатую ягоду он выращивает уже третий год.

– Давно хотел попробовать вырастить арбуз на своем огороде. С нашими погодными условиями особого урожая не ожидал, но надежда все-таки была.

В самый первый раз сажал просто для эксперимента, но арбуз все-таки вырос, хоть и совсем небольшой. Всей семьей попробовали его. Тогда я убедился, что у нас арбуз действительно растет. Решил сажать и в следующем году. Посадил в грунт в последнюю неделю мая, и к середине августа плоды достигли больших размеров.

Чтобы узнать, созрел или нет, один арбуз мы решили попробовать. Внутри он оказался красным, но не очень сладким. Мы поняли, что он еще не совсем спелый. Второй арбуз не стали трогать, сорвали его только 16 сентября. Удивительно, но без применения каких-либо химикатов у нас получился вкусный, сладкий арбуз, как привозной.

В этом году тоже посадил арбуз. Рассаду взял в Апастовском районе. Поскольку в мае было холодно, в грунт высадил довольно поздно. Надеюсь, что и в этом году получим хороший урожай, – поделился садовод.

Несколько советов от Фаниса Гиниятова по выращиванию арбуза:

Оптимальная температура грунта для высадки рассады – плюс 15 градусов. Сажать надо в теплую почву, когда вероятность заморозков минимальная.

Арбуз сажают на солнечное место, это очень важно, чтобы плоды получились сладкими.

Нельзя сажать рядом с арбузом растения, созревающие с ним в один период.

Арбуз не любит лишнюю влагу, поэтому его неправильно сажать туда же, где росли огурцы или кабачки. Лучше посадить на участке, где ранее сажали лук, многолетние растения.

В период, когда арбуз пускает пасынки (боковые побеги), его следует подкормить смесью: в 1 стакане воды смешать 1 столовую ложку карбамида, этот сироп влить в почву, сделав отверстие на расстоянии 10-15 см от основания растения.

Арбуз нельзя обильно поливать. Умеренного питания почвы влагой можно добиться с помощью простого устройства: в 15-20 сантиметрах от растения зарыть пластиковую бутылку вниз горлышком, предварительно сделав в крышке отверстия. В бутылку налить воды. Арбуз будет получать столько влаги, сколько ему необходимо. Надо периодически проверять уровень влаги в почве, слегка раскопав землю у основания стебля, и доливать воду в бутылку.

Чтобы арбуз был сладким, ближе к моменту созревания надо уменьшить полив.

В сентябре арбуз становится красным и спелым. Не стоит срывать раньше этого времени – он не будет достаточно сладким, пояснил Фанис Гиниятов.

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского

Фото: «Интертат»