Как выбрать салют и где ставить елку: в МЧС РТ рассказали о безопасности в праздники

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как обезопасить себя и не испортить новогоднее настроение сегодня на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

В прошлые новогодние праздники в Татарстане погибли пять человек. Всего за эти дни произошло 112 пожаров. В среднем ежегодно в новогодние дни количество пожаров, по сравнению с обычными днями, возрастает на 20 процентов, а гибель людей в них – на 50 процентов, привел данные заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах, а также в специализированных секциях торговых центров или гипермаркетов, отметил Максим Трущин.

«Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах: на рынках или у знакомых. Там вы, скорее всего, купите несертифицированное изделие. При покупке пиротехники у продавца необходимо запросить копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров», – рассказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На пиротехнике должны быть указаны адреса или телефоны производителя или оптового продавца. Еще один важный момент – наличие товарного знака. Это гарантирует вам не только качество, но и, в первую очередь, безопасность, подчеркнул Максим Трущин.

«При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы и следы порчи. Необходимо особое внимание обратить на срок годности, а также на наличие инструкции по эксплуатации», – объяснил он.

Хранить фейерверки нужно в сухом месте, в заводской упаковке, вдали от нагревательных приборов. На пиротехнику не должны попадать дождь и снег, а также прямые солнечные лучи, отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

«В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры изделие может отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах и использовать фены и лампы для их просушки, рассказал Максим Трущин.

Запускать салюты нужно на ровной площадке. Расстояние от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса должно составлять не менее 500 метров и на расстоянии в 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей и дорог.

Лучше присыпать салют снегом, чтобы придать ему устойчивости. Самое главное – строго соблюдать инструкцию.

«Пиротехнику запрещено запускать в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи», – объяснил Максим Трущин.

Не запускайте салюты при сильном ветре и дожде – это тоже опасно.

Что касается новогодней елки, тут тоже существуют правила безопасности.

«Главный символ Нового года устанавливается на устойчивом основании, елка не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Стоит обратить внимание и на электрические гирлянды – они должны быть заводского изготовления и иметь сертификат соответствия. Если у гирлянды повреждена изоляция, то использовать ее опасно. Зажигать свечи рядом с елкой тоже не стоит, также не безопасно оставлять гирлянды включенными на ночь или когда никого нет дома.

«Обращаясь к родителям хотел бы попросить не оставлять детей одних дома без присмотра. Пусть ваш новогодний вечер пройдет без происшествий и ничто не омрачит вашего настроения», – отметил Максим Трущин.