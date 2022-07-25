Как выбрать профессию, вуз и подготовиться к ЕГЭ, расскажут школьникам и родителям

Какой выбрать вуз, на кого учиться, как начать подготовку к ЕГЭ — все эти вопросы актуальны для любого старшеклассника и родителя. Но за год до окончания школы вопрос становится максимально важным.

При этом в вопросе подготовки важно не только как, но и когда. В ловушку «до экзаменов еще далеко» попадает большинство десятиклассников. Начиная подготовку к экзаменам в 11-м классе, в сентябре выпускники обнаруживают, что 70% знаний с прошлого года забылось, привыкание к школе после каникул требует дополнительного времени. К тому же кроме подготовки к ЕГЭ школьников ждут новые темы, подготовка к итоговому сочинению и работа на аттестат. Поэтому времени на раскачку буквально нет и подготовку стоит начать как можно раньше.

Понятно, что подготовку стоит начать с грамотного планирования. Что необходимо знать уже сейчас, чтобы выжать максимум из оставшегося до ЕГЭ времени?

ЕГЭ проверяет знания школьной программы с 5-го по 11-й класс. А это очень большой объем информации, для усвоения которого ученику необходимо большое количество времени и регулярное повторение с равномерным распределением нагрузки. А ведь сложные и непонятые темы накапливаются с 5-го класса как снежный ком. В итоге — в 11-м классе к новой программе прибавляется необходимость восполнять пробелы: вспоминать или заново изучать ранее упущенный материал.

Но ведь знание теории не гарантирует высокого балла. Важно также понимать формат заданий ЕГЭ. Задания 2-й части (где требуется дать развернутый ответ) оцениваются по критериям. Это значит, что ученик может набрать максимальные баллы, только если знает эти критерии и соответствующе оформляет ответ. То есть кроме предметной подготовки он должен знать сам формат ЕГЭ.

Если коротко, то подготовка к ЕГЭ выглядит следующим образом: нужно закрыть пробелы в школьных знаниях и выучить материал за 7 лет программы (5–11-й классы) по трем предметам, необходимым для поступления, и научиться применять эти знания в формате экзамена, чтобы получить высокие баллы. И начать этот путь лучше как можно раньше.

Добавим к этому вопросы профориентации, выбора профессии и выбора вуза. И получим большое количество вопросов, которые предстоит решить родителям и школьникам в старших классах.

31 июля в Казани пройдет первый бесплатный форум для учеников 10-го и 11-го классов и родителей «Как выбрать профессию, вуз и подготовиться к ЕГЭ».

Эксперты по поступлению ответят на следующие вопросы:

— как выбрать направление высшего образования и поставить цель;

— как сдать на 80+: ловушки и лайфхаки ЕГЭ;

— как организовать подготовку и избежать распространенных ошибок.

Все участники форума смогут пройти диагностику знаний по предметам и получить ответы на вопросы о подготовке и поступлении.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено — нужна предварительная регистрация на сайте.