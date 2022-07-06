Как выбрать идеальную квартиру семьям с детьми?
С жилищным вопросом рано или поздно сталкивается каждая семья. Уже на этапе выбора будущей квартиры возникает много хлопот — определить подходящий метраж и планировку, продумать обустройство, чтобы всем было комфортно.
Но еще важно обратить внимание на внешние характеристики жилого комплекса: качество дворов, инфраструктуру, парки, бульвары, транспортную доступность. Ведь жизнь ребенка не ограничивается стенами квартиры. В этой статье мы постараемся вам рассказать о многих нюансах при выборе квартиры, которые могут быть не самыми очевидными, но важными.
Почему семьи чаще всего рассматривают новостройки
Родители беспокоятся о том, удобно ли детям будет добираться до школы, где они будут гулять и играть, какие магазины есть поблизости. Поэтому их выбор чаще падает на новостройки. В них гораздо больше условий для детей и взрослых: новые дворы, парковочные места, магазины, игровые площадки и тематические развивающие комплексы. Кроме того, квартиры в строящихся ЖК для молодых семей дешевле благодаря ипотечным программам. Так, застройщик Ак Барс Дом предоставляет молодым семьям выгодные предложения, среди которых «Семьям с детьми ставка по ипотеке от 0,1%», «Квартира в трейд-ин с гарантией выкупа» и другие.
Чек-лист: на что обратить внимание семье при выборе квартиры
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Инфраструктура: школы, детские сады, необходимые магазины в шаговой доступности
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Детские площадки
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Удобство передвижения: удобная навигация по ЖК, паркинг, колясочные
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Безопасность в квартире и за ее пределами: застекленные лоджии, видеонаблюдение
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Экологичность: наличие парков вокруг, озеленение, материалы и покрытие
Инфраструктура
Изучите магазины в жилом комплексе или в пешей доступности. Важно, чтобы вы в любой момент могли быстро купить продукты, бытовую химию, предметы личной гигиены для детей и взрослых. Выбирайте комплексы, в которых есть детские сады и школы. Это сэкономит деньги и время на дорогу и позволит меньше переживать о своем ребенке. Подумайте о дополнительном образовании: есть ли в рядом от ЖК детские художественные и спортивные центры, кружки.
Детские площадки
Дети много времени проводят во дворах и на площадках. Окружающее пространство очень влияет на творческое и психологическое развитие ребенка. Какие условия психологи считают самыми приятными для детских игр во дворе:
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Мягкие природные оттенки, в которых выполнены зоны и игровые комплексы. Это расслабляет и успокаивает нервную систему ребенка.
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Каждому возрасту — свои развлечения. Малыши играют с песком, камушками, растениями, катаются с горок и на качелях. Детям постарше интересны карусели, зоны для бега и игр с мячом и тематические комплексы — например, корабли с мачтами и замки с башнями.
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Разнообразие. Разные элементы детских площадок по-своему влияют на психологическое развитие ребенка. Так, детские комплексы (с веревками, горками, мостиками) развивают спортивные качества ребенка и учат его грамотно оценивать риски. Домики, холмики и песочницы подталкивают детей к сюжетным командным играм, учат их взаимодействию друг с другом и развивают воображение. А природные элементы (валуны, камни, деревья и кустарники) дают детям возможность экспериментировать, развивают любопытство и интерес к окружающему миру.
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Безопасность. Важно предусмотреть, чтобы каждый игровой элемент предназначался для детей определенного возраста. Например, высокие порожки не дадут малышу залезть на горку, которая для него еще слишком опасна. Структура качель, закрытых горок и комплексов должна быть такой, чтобы взрослый мог легко туда забраться, если ребёнку потребуется помощь.
Чем больше разных игровых и спортивных объектов есть на площадке, тем гармоничнее будут развиваться дети.
Удобство передвижения
Обратите внимание на парковки — они должны быть вместительными, с несколькими выездами. В семейных жилых комплексах предусмотрены колясочные для хранения вещей: колясок, велосипедов, самокатов. Это очень упростит ваши прогулки с ребенком. Еще важна удобная навигация по двору — понятная система пешеходных и транспортных путей, указатели и т.д.
Безопасность в квартире и за ее пределами
Чтобы обеспечить безопасность своим детям, выбирайте квартиры с застекленными лоджиями и балконами. Хорошо, если будет установлено круглосуточное видеонаблюдение на территории комплекса, а дворы будут свободными от машин.
Экологичность
Посмотрите, есть ли поблизости от вашего будущего дома бульвары для прогулок или парк. Так вы сможете комфортно гулять и отдыхать недалеко от дома, устраивать пикники и игры на природе.
Также обратите внимание на озеленение двора и на покрытия игровых площадок. Лучше выбирать застройщиков, которые используют экологичные материалы: каспийскую гальку, газон, песок, дерево. Они в разы безопаснее привычного пластика: трудно воспламеняются, нетоксичны и безопасны для детей, которые могут трогать предметы и использовать их в играх. Такой подход, например, грамотно реализован в «Светлой долине» и «Моем Ритме».
В «Светлой долине» ко всему прочему в шаговой доступности скоро появится огромный парк на набережной Ноксы. Он так и называется – «Парк у жилого комплекса «Светлая долина» с велосипедными дорожками, зонами для отдыха и игр, там даже можно готовить барбекю и гулять с любимым питомцем на специальной площадке для собак.
Заключение
Выбрать комфортное жилье для себя и своей семьи несложно. Заранее определите, какие факторы и характеристики вам важны. Изучите описания жилых комплексов. Проверьте удаленность объекта от важных локаций города, которые вы часто посещаете: работа, парки, торговые комплексы.
Руководствуйтесь принципами комфорта и безопасности. Старайтесь приобрести жилье с отдельной комнатой для ребенка. Рано или поздно вопрос расширения квартиры все равно вас коснется, и выгоднее сразу покупать жилье подходящего метража.
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