Как выбрать идеальную квартиру семьям с детьми?

С жилищным вопросом рано или поздно сталкивается каждая семья. Уже на этапе выбора будущей квартиры возникает много хлопот — определить подходящий метраж и планировку, продумать обустройство, чтобы всем было комфортно.

Прогулки всей семьей на территории жилого комплекса «Светлая долина» Фото: Ак Барс Дом

Но еще важно обратить внимание на внешние характеристики жилого комплекса: качество дворов, инфраструктуру, парки, бульвары, транспортную доступность. Ведь жизнь ребенка не ограничивается стенами квартиры. В этой статье мы постараемся вам рассказать о многих нюансах при выборе квартиры, которые могут быть не самыми очевидными, но важными.

Почему семьи чаще всего рассматривают новостройки

Родители беспокоятся о том, удобно ли детям будет добираться до школы, где они будут гулять и играть, какие магазины есть поблизости. Поэтому их выбор чаще падает на новостройки. В них гораздо больше условий для детей и взрослых: новые дворы, парковочные места, магазины, игровые площадки и тематические развивающие комплексы. Кроме того, квартиры в строящихся ЖК для молодых семей дешевле благодаря ипотечным программам. Так, застройщик Ак Барс Дом предоставляет молодым семьям выгодные предложения, среди которых «Семьям с детьми ставка по ипотеке от 0,1%», «Квартира в трейд-ин с гарантией выкупа» и другие.

Чек-лист: на что обратить внимание семье при выборе квартиры

Инфраструктура: школы, детские сады, необходимые магазины в шаговой доступности

Детские площадки

Удобство передвижения: удобная навигация по ЖК, паркинг, колясочные

Безопасность в квартире и за ее пределами: застекленные лоджии, видеонаблюдение

Экологичность: наличие парков вокруг, озеленение, материалы и покрытие

Инфраструктура

Детские сады и школа на территории жилого комплекса «Светлая долина» Фото: Ак Барс Дом

Изучите магазины в жилом комплексе или в пешей доступности. Важно, чтобы вы в любой момент могли быстро купить продукты, бытовую химию, предметы личной гигиены для детей и взрослых. Выбирайте комплексы, в которых есть детские сады и школы. Это сэкономит деньги и время на дорогу и позволит меньше переживать о своем ребенке. Подумайте о дополнительном образовании: есть ли в рядом от ЖК детские художественные и спортивные центры, кружки.

Детские площадки

Фото тематической площадки «Пчелиный рай» ЖК «Светлая долина» Фото: Ак Барс Дом

Дети много времени проводят во дворах и на площадках. Окружающее пространство очень влияет на творческое и психологическое развитие ребенка. Какие условия психологи считают самыми приятными для детских игр во дворе:

Мягкие природные оттенки, в которых выполнены зоны и игровые комплексы. Это расслабляет и успокаивает нервную систему ребенка.

Каждому возрасту — свои развлечения. Малыши играют с песком, камушками, растениями, катаются с горок и на качелях. Детям постарше интересны карусели, зоны для бега и игр с мячом и тематические комплексы — например, корабли с мачтами и замки с башнями. Разнообразие. Разные элементы детских площадок по-своему влияют на психологическое развитие ребенка. Так, детские комплексы (с веревками, горками, мостиками) развивают спортивные качества ребенка и учат его грамотно оценивать риски. Домики, холмики и песочницы подталкивают детей к сюжетным командным играм, учат их взаимодействию друг с другом и развивают воображение. А природные элементы (валуны, камни, деревья и кустарники) дают детям возможность экспериментировать, развивают любопытство и интерес к окружающему миру. Безопасность. Важно предусмотреть, чтобы каждый игровой элемент предназначался для детей определенного возраста. Например, высокие порожки не дадут малышу залезть на горку, которая для него еще слишком опасна. Структура качель, закрытых горок и комплексов должна быть такой, чтобы взрослый мог легко туда забраться, если ребёнку потребуется помощь.

Чем больше разных игровых и спортивных объектов есть на площадке, тем гармоничнее будут развиваться дети.

Удобство передвижения

Вместительная колясочная в ЖК «Светлая долина» Фото: Ак Барс Дом

Обратите внимание на парковки — они должны быть вместительными, с несколькими выездами. В семейных жилых комплексах предусмотрены колясочные для хранения вещей: колясок, велосипедов, самокатов. Это очень упростит ваши прогулки с ребенком. Еще важна удобная навигация по двору — понятная система пешеходных и транспортных путей, указатели и т.д.

Безопасность в квартире и за ее пределами

Чтобы обеспечить безопасность своим детям, выбирайте квартиры с застекленными лоджиями и балконами. Хорошо, если будет установлено круглосуточное видеонаблюдение на территории комплекса, а дворы будут свободными от машин.

Экологичность

Экологичные площадки в ЖК «Мой Ритм» Фото: Ак Барс Дом

Посмотрите, есть ли поблизости от вашего будущего дома бульвары для прогулок или парк. Так вы сможете комфортно гулять и отдыхать недалеко от дома, устраивать пикники и игры на природе.

Также обратите внимание на озеленение двора и на покрытия игровых площадок. Лучше выбирать застройщиков, которые используют экологичные материалы: каспийскую гальку, газон, песок, дерево. Они в разы безопаснее привычного пластика: трудно воспламеняются, нетоксичны и безопасны для детей, которые могут трогать предметы и использовать их в играх. Такой подход, например, грамотно реализован в «Светлой долине» и «Моем Ритме».

В «Светлой долине» ко всему прочему в шаговой доступности скоро появится огромный парк на набережной Ноксы. Он так и называется – «Парк у жилого комплекса «Светлая долина» с велосипедными дорожками, зонами для отдыха и игр, там даже можно готовить барбекю и гулять с любимым питомцем на специальной площадке для собак.

Бульвар и парк в пешей доступности от ЖК «Светлая долина» Фото: Ак Барс Дом

Заключение

Выбрать комфортное жилье для себя и своей семьи несложно. Заранее определите, какие факторы и характеристики вам важны. Изучите описания жилых комплексов. Проверьте удаленность объекта от важных локаций города, которые вы часто посещаете: работа, парки, торговые комплексы.

Руководствуйтесь принципами комфорта и безопасности. Старайтесь приобрести жилье с отдельной комнатой для ребенка. Рано или поздно вопрос расширения квартиры все равно вас коснется, и выгоднее сразу покупать жилье подходящего метража.

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