«Как вы разбираетесь в сварке и диаграммах?»: кем работают женщины на НКНХ

Пришла работать на завод по примеру мамы

На «Нижнекамскнефтехим» Лейсан Софина пришла работать в 2018 году, свою карьеру она начинала в качестве ведущего инженера в департаменте капитального строительства.

Сейчас Лейсан руководит отделом строительного контроля на новом этиленовом комплексе, у нее в подчинении 23 сотрудника. В их обязанности входит проверка соответствия выполняемых работ.

«Хотя в Нижнекамске много других заводов, на НКНХ я пришла не случайно – моя мама отработала здесь 37 лет. Она всегда вдохновляла меня и была примером. Начав работать на том же предприятии, что и она, я понимала, что тоже смогу добиться многого», – поделилась наша собеседница.

«Успех проекта зависит от всего коллектива»

Отдел строительного контроля выполняет большое количество задач, рассказала старший менеджер. Например, сейчас команда занимается пуском печей пиролиза на ЭП-600, проверяет факты выполнения строительных и монтажных работ на соответствие всем нормам и требованиям проекта.

«Наши задачи – убедиться, что все построено правильно, а также выявить возможные дефекты. Каждого человека в нашей команде я подбирала очень скрупулезно, ведь успех проекта зависит от всего коллектива. Я всегда говорю “мы”, а не “я”, когда речь идет о нашем отделе. Моя команда знает, что вместе мы сильны и сможем добиться любых высот и справиться со всеми поставленными задачами», – отметила Лейсан.

Несмотря на непредвиденные ситуации, которые неизбежны в ее работе, особенно во время испытаний и проверок, благодаря ее стрессоустойчивости за конечный результат Лейсан не боится.

«Я адекватно воспринимаю критику, это дает мне возможность меняться и стимулирует на поиски нетипичных вариантов решения сложных задач. Вместо того чтобы обвинять кого-то или заниматься самобичеванием, я провожу анализ работы, проделанной мной и моей командой, делаю выводы и корректирую рабочий процесс. Как говорил Билл Гейтс: “Праздновать успех – это хорошо, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач”. Этот девиз помогает нам всем справляться с трудностями и достигать успеха вместе», – заключила она.

«Я смогла завоевать признание в команде»

В прошлом Лейсан не раз доводилось сталкиваться с предвзятым к себе отношением со стороны коллег мужчин, ведь сложно представить женщину руководителем на стройке.

«Я нередко слышу вопросы: “Как вы разбираетесь в сварке, трещинах или диаграммах?” Однако, проработав со мной, они видят уровень моих компетенций, и это недоверие сменяется уважением. Сейчас многие обращаются ко мне за советом и интересуются моим мнением, так что, несмотря на первоначальные трудности, я смогла завоевать признание в команде», — рассказывает Лейсан.

На инвестпроекте ЭП-600 два полевых руководителя-женщины – Лейсан Софина и Юлия Курносова.

«Для меня очень ценно, что топ-менеджмент прислушивается к нашему мнению, поддерживает, делает ставку на нас как на профессионалов. Я хочу выразить им огромную благодарность», — отметила собеседница информагентства.

«Мы становимся настоящими сибуровцами, и это вдохновляет»

Изменения с приходом СИБУРа на НКНХ ощутили многие, и Лейсан не стала исключением:

«Заметно улучшилось качество жизни на заводе: санитарно-бытовые помещения и столовые стали гораздо более комфортными. Нравится доступ к санаторным путевкам, я уже два раза отдыхала в нашем санатории. Отмечу внедрение стандартов работы руководителей (СРР). Теперь у нас есть возможность проходить различные тренинги и мастер-классы, которые помогают улучшить навыки общения и управления. Особенно мне запомнился тренинг по сторителлингу, на нем нас учили, как правильно доносить информацию до коллег», – считает Лейсан.

По ее мнению, апгрейд заметен не только в рабочих процессах, но и в культуре компании. «Мы становимся настоящими сибуровцами, и это действительно вдохновляет», – отметила она.

«Хочется осознавать, что мои дети перенесут в свою работу мои знания и наставления»

Быть женщиной-руководителем, по словам старшего менеджера отдела строительного контроля, непросто.

«Эмоции присущи всем людям, но женщины более чувствительны, они отзывчивее, эмпатичнее. Женщинам-руководителям приходится прилагать много усилий, чтобы не переносить рабочие проблемы в личную жизнь, а личные — на работу. Умение отделять одно от другого – важный навык, который требует постоянной практики и самоконтроля, преодоление этих сложностей и определяет тебя как хорошего руководителя», – подчеркнула она.

Лейсан удивительным образом удается совмещать работу и дом, должность руководителя и любящей жены, ее супруг Михаил тоже работает на НКНХ в должности главного эксперта и, конечно же, понимает, и разделяет трудовые будни своей второй половинки:

«Он видит, что иногда после тяжелого дня мне просто хочется побыть в тишине и спокойствии, тогда он наливает мне горячий чай, включает какой-нибудь старый добрый фильм, и мы вместе его смотрим», – сказала собеседница «Татар-информа».

Почти 50 лет семья Лейсан Софиной работает на одном предприятии, благодаря НКНХ у нее появилось много друзей, хороших знакомых, замечательных коллег.

«Не знаю, продолжится ли наша трудовая династия на следующем поколении. Но когда я читаю истории о таких заводских семьях, это вызывает у меня восхищение. Такие примеры вдохновляют и заставляют задуматься о преемственности и традициях. Наверное, мне бы тоже хотелось спустя много лет, уходя на пенсию, осознавать, что мои знания и наставления перенесли в работу мои дети. Посмотрим, как распорядятся жизнь и судьба», – отметила она.

Признание команды важнее любой победы

Большим сюрпризом для Лейсан было узнать, что ее сотрудники отправили ее заявку на участие в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Они сами сняли видеовизитку, в которой рассказали о своем руководителе. Об их инициативе Лейсан узнала только на финишной прямой, когда заявка была полностью готова к отправке.

«Честно говоря, я была в шоке, с трудом сдержала слезы. Безумно благодарна моим коллегам за оказанную честь. Очень ценю, что моя команда выдвинула меня, – это важнее любой победы», – заключила Лейсан.

Цель премии — отметить достижения женщин-профессионалов, которые привносят значительный вклад в развитие отрасли, ведут активную социальную и благотворительную деятельность и являются вдохновляющим примером. Вскоре Лейсан поборется с другими участницами в финале за победу в номинации «Вдохновляющий лидер».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»