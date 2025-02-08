Как встать на биржу труда в Татарстане: пошаговая инструкция
Биржа труда объединяет работодателей и тех, кто находится в поиске работы. Как зарегистрироваться в ЦЗН и получить пособие по безработице, какие документы потребуются и в каких случаях гражданин может получить отказ — в материале «Татар-информа».
Что такое биржа труда?
Биржа труда — это неофициальное наименование системы госслужбы занятости, помогающей гражданам найти работу, а работодателям — подобрать сотрудников. В Татарстане эти функции выполняют центры занятости населения. Здесь можно не только получить помощь в поиске работы, но и оформить пособие по безработице, пройти переобучение и воспользоваться программами поддержки.
Как зарегистрироваться в центре занятости?
Чтобы встать на учет в ЦЗН, нужно обратиться в ближайший офис лично или подать заявку онлайн через госуслуги. Также потребуется написать заявление на получение статуса безработного и предоставить необходимые документы.
Кто может встать на учет?
Подать заявление могут не только россияне, но и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу или вид на жительство.
Основные требования:
- Отсутствует официальное трудоустройство
- Отсутствует статус ИП или самозанятого
- Не проходит обучение по очной форме
- Не проходит военную службу
- Готов к поиску работы и трудоустройству
При этом пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, а также несовершеннолетние граждане не могут быть признаны безработными.
Какие документы нужны?
Для постановки на учет потребуются:
- Удостоверение личности (паспорт гражданина России или вид на жительство)
-Трудовая книжка (если ранее человек был официально трудоустроен)
- Документ об образовании (аттестат, диплом об окончании ссуза, вуза и т. д.)
- СНИЛС
- Справка о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы (если гражданин работал официально)
- Банковские реквизиты для начисления пособия
Сроки и порядок признания безработным
После подачи заявления ЦЗН рассматривает документы в течение 10 рабочих дней. В этот период человеку могут предложить имеющиеся вакансии. Если подходящей работы не найдется, его признают безработным, и он получает право на пособие.
Срок выплаты пособия зависит от категории соискателя:
- Обычные соискатели — до 6 месяцев
- Предпенсионеры (за 5 лет до выхода на пенсию) — до 12 месяцев
- Граждане, ранее не работавшие или длительно не работавшие — до 3 месяцев
Размер пособия рассчитывается на основе среднего дохода на предыдущем месте работы и определяется индивидуально.
Возможные причины отказа
Отказать в признании безработным могут, если:
- Соискатель дважды отказался от предложенной работы
- Были предоставлены недостоверные документы
- Человек не явился на назначенное собеседование
- Соискатель зарегистрирован как ИП или самозанятый
- Гражданин получает пенсию по старости или за выслугу лет
Постановка на учет в центре занятости дает возможность не только получить временную финансовую поддержку, но и найти подходящую работу.