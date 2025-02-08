Как встать на биржу труда в Татарстане: пошаговая инструкция

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Биржа труда объединяет работодателей и тех, кто находится в поиске работы. Как зарегистрироваться в ЦЗН и получить пособие по безработице, какие документы потребуются и в каких случаях гражданин может получить отказ — в материале «Татар-информа».

Что такое биржа труда?

Биржа труда — это неофициальное наименование системы госслужбы занятости, помогающей гражданам найти работу, а работодателям — подобрать сотрудников. В Татарстане эти функции выполняют центры занятости населения. Здесь можно не только получить помощь в поиске работы, но и оформить пособие по безработице, пройти переобучение и воспользоваться программами поддержки.

Как зарегистрироваться в центре занятости?

Чтобы встать на учет в ЦЗН, нужно обратиться в ближайший офис лично или подать заявку онлайн через госуслуги. Также потребуется написать заявление на получение статуса безработного и предоставить необходимые документы.

Кто может встать на учет?

Подать заявление могут не только россияне, но и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу или вид на жительство.

Основные требования:

- Отсутствует официальное трудоустройство

- Отсутствует статус ИП или самозанятого

- Не проходит обучение по очной форме

- Не проходит военную службу

- Готов к поиску работы и трудоустройству

При этом пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, а также несовершеннолетние граждане не могут быть признаны безработными.

Какие документы нужны?

Для постановки на учет потребуются:

- Удостоверение личности (паспорт гражданина России или вид на жительство)

-Трудовая книжка (если ранее человек был официально трудоустроен)

- Документ об образовании (аттестат, диплом об окончании ссуза, вуза и т. д.)

- СНИЛС

- Справка о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы (если гражданин работал официально)

- Банковские реквизиты для начисления пособия

Сроки и порядок признания безработным

После подачи заявления ЦЗН рассматривает документы в течение 10 рабочих дней. В этот период человеку могут предложить имеющиеся вакансии. Если подходящей работы не найдется, его признают безработным, и он получает право на пособие.

Срок выплаты пособия зависит от категории соискателя:

- Обычные соискатели — до 6 месяцев

- Предпенсионеры (за 5 лет до выхода на пенсию) — до 12 месяцев

- Граждане, ранее не работавшие или длительно не работавшие — до 3 месяцев

Размер пособия рассчитывается на основе среднего дохода на предыдущем месте работы и определяется индивидуально.

Возможные причины отказа

Отказать в признании безработным могут, если:

- Соискатель дважды отказался от предложенной работы

- Были предоставлены недостоверные документы

- Человек не явился на назначенное собеседование

- Соискатель зарегистрирован как ИП или самозанятый

- Гражданин получает пенсию по старости или за выслугу лет

Постановка на учет в центре занятости дает возможность не только получить временную финансовую поддержку, но и найти подходящую работу.