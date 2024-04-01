«Как в Турции»: в Челнах построили «умный» дом для кошек с обогревом и подсветкой

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах возвели небольшой дом кошек. Планируется, что в нем будут жить 10-15 животных, лишившихся хозяев или никогда их не имевших.

Домик оборудован светодиодной подсветкой под козырьком и теплой стеной, рядом с которой любят лежать постояльцы.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Общежитие для кошек с обогревом, поэтому им не страшна непогода, заметил руководитель одной из челнинских компаний Артур Тагиров.

«Домик на текущий момент имеет вечернюю светодиодную подсветку и внутри обогревается. Подключен к электросети. Мы отапливаем домик, внутри тепло. Это на текущий момент. Нами приобретено оборудование, вай-фай точка доступа, камера видеонаблюдения и „умная“ кормушка», — рассказал челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Около 30% средств на приобретение дома собрано благодаря сотрудникам и клиентам компании, а также неравнодушным челнинцам. За постояльцами организован постоянный контроль и уход. Ответственный за это Роберт Ишбердин, который очень любит питомцев. Кошек забрали с одного из городских предприятий, так как на производстве нельзя содержать животных. Сейчас у питомцев началась адаптация в их новом доме.

«По характеру они спокойные. Мне кажется, они были очень запуганы на том производстве, где жили. Во время отлова их тоже перепугали. Они у нас неделю. И на данный момент они у нас только осваиваются. Только гладить даются буквально парочка из этих шести кошек, остальные боятся», — говорит специалиаст по озеленению Роберт Ишбердин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кроме шести постоянных кошек, в домик прибегают и дворовые обитатели. Здесь они получают еду и воду.

Планируется, что это будет умный кошачий айти-дом, потому что здесь установят камеру видеонаблюдения. И каждый желающий сможет наблюдать за жизнью постояльцев общежития. Также будут установлены автопоилка и автоматическая подача еды.

Это оборудование уже приобретено, но пока не смонтировано. Чтобы провести слаботочный кабель, нужна теплая погода. Для наблюдения за постояльцами будет запущен сайт. Артур Тагиров рассчитывает, что такие домики для кошек появятся и на территории других компаний. По его словам, они готовы поделиться опытом.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой