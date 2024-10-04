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«Как в тире»: Два российских БТРа уничтожили колонну ВСУ из 19 броневиков – видео (18+)
Видео уничтожения экипажами двух российских БТРов колонны ВСУ, состоящей из 19 бронеавтомобилей с пехотой, появилось накануне в пабликах российских военкоров.
По данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, на видео разгром колонны 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, произошедший 12 августа 2024 года в Курской области.
Героями, которые не допустили врага в тыл российским войскам, оказались экипажи 810-й бригады Черноморского флота. Отметим, что ранее в пабликах уже появлялись фотографии последствий этого боя.
Подробностями боя поделился телеграм-канал «ГрязныйСвободный13». По данным авторов паблика, в результате поражения из огневых засад противник не смог зайти в тыл нашим войскам, потеряв порядка 25-30 человек погибшими и 5 человек пленными.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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