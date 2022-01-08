«Народной медициной деформацию груди не вылечишь»: Врачи ДРКБ о новой методике операций

Врачи Татарстана разработали и запатентовали новый способ хирургически исправить деформацию груди у подростков. Благодаря чему медики смогли сократить время операции и сделать ее менее травматичной, ИА «Татар-информ» рассказали врачи Детской республиканской клинической больницы республики.

Врачи Татарстана разработали и запатентовали новый способ хирургически исправить деформацию груди у подростков

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Татарстан придумал новую технологию исправления деформированной грудной клетки

Деформация грудной клетки довольно неприятный деффект, с которым дети рождаются. На ранних этапах, пока малыш маленький, заметить, что что-то не так, почти невозможно. Проявляться проблема начинает ближе к подростковому возрасту, часто деформация ударяет не только по здоровью, но и по самооценке подростка.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана рассказали, что чаще всего этой патологией страдают мальчики, причем довольно высокие и худые.

Деформация бывает воронкообразная – внутрь, и килевидная – наружу.

Татарстанские врачи разработали новую технологию операций по устранению деформации грудной клетки, разработка которой началась в 2018 года.

«Эта разработка чисто детского отделения травматологии и ортопедии. Изначально в РКБ велась работа, к сегодняшнему дню эта операция приобрела законченную вариацию», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

Методик выполнения такого хирургического вмешательства множество, однако детские врачи республики разработали и запатентовали новую, более продвинутую, малотравматичную и удобную для пациентов.

Пластины из специального титанового сплава изготавливают в Татарстане по индивидуальному заказу каждому пациенту Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Интересно, что пластины из специального титанового сплава изготавливают в Татарстане по индивидуальному заказу каждому пациенту. Эти платины гнутся, но при этом они очень прочные. Крепятся друг с другом они при помощи пазов в любом положении. Во время первой операции их устанавливают, во время второй – через 8-12 месяцев – снимают.

Раньше пластины крепились лишь за одно ребро, что увеличило время коррекции, и это было не так удобно пациенту. По новой технологии они крепятся уже за два ребра, анатомически это правильнее и деформированная часть исправляется в разы быстрее. Вместо полутора часов операцию по новой технологии проводят за 20-30 минут. И ребенок в реанимации находится гораздо меньше.

«В различном возрасте степень ригидности деформации грудной клетки различная. Мы для детей старшего возраста разработали свой способ лечения, который менее травматичен, операция занимает меньше времен, дает нам стабильный эффект», – рассказал врач-травматолог-ортопед ДРКБ Петр Андреев.

Петр Степанович сам стоял у истоков разработки новой методики и конструкции пластин.

По новой методике успели прооперировать 30 татарстанцев, все операции прошли успешно, без каких-либо осложнений. Всего за последние десять лет провели около 150 хирургических вмешательств по корректированию груди.

Крепятся друг с другом пластины при помощи пазов в любом положении Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Врачи Детской республиканской клинической больницы объяснили, если деформация груди нарушает дыхательную функцию или деятельность сердечно-сосудистой системы, операцию назначают в возрасте 4-6 лет. Оптимальный же вариант для хирургического вмешательства – 8-12 лет.

«Самый младший пациент наш был – пятилетний, мальчишку мы прооперировали будучи в РКБ, перед тем, как нас разделили. Самым старшим был мужчина 38 лет. Дело в том, что эти деформации, которые не корректировались в детстве, в более старшем возрасте приводят к тому, что появляются одышки. Этот пациент задыхался после подъема на второй этаж, хотя он спортивный молодой человек», – рассказал Руслан Хасанов.

Из-за деформации груди стеснялся ходить в футболке

15-летнему Марату операцию сделали в середине декабря, уже через неделю он спокойно садился и ходил сам, об операции напоминали лишь четыре повязки на груди. Марат приехал на операцию в Казань из села Кургузи Зеленодольского района.

15-летнему Марату операцию сделали в середине декабря, уже через неделю он спокойно садился и ходил сам Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Впервые родители заметили изменения, когда сыну было 8 лет, к двенадцати годам воронка на груди стала еще глубже. Тогда мама Юлия с сыном сходили к ортопеду, им предложили операцию, но из-за страха мама мальчика отказалась. Врачи ДРКБ отметили, что такую ошибку допускают многие родители и так поступать не стоит.

«Деформация мешала жизнь, сжимала его всего, сердце болело. Он мне сказал, давай сделаем операцию», – сказала Юлия.

Страх перед хирургическим вмешательством был и у самого юного пациента, и у его мамы. Но парень настоял на необходимости операции.

«В футболке и в рубашке стеснялся перед людьми появляться», – призналась женщна.

Марат рассказал, что после операции чувствует себя уверенней, все, по его словам, прошло «супер».

«Мы очень рады, спасибо нашим докторам», – сказала женщина.

12-летний казанец на второй день после операции отказался от обезболивающего

Юсуфу операцию сделали в 12 лет, у него всего два разреза на груди. Благодаря тому, что он обратился в более раннем возрасте, его операция была легче, так как ткани были более эластичными.

Юсуфу операцию сделали в 12 лет, у него всего два разреза на груди Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У мальчика органическое поражение нервной системы и главной задачей для специалистов детской больницы было качественно провести анестезию.

«У меня в планах этой операции не было, потому что на сердце и легкие не было осложнений на тот момент. Но потом сын начал сильно сутулиться, я к ортопеду поликлиники пошла, он нас срочно направил на операцию», – рассказала мама Юсуфа.

Врачи подрбно объяснили маме, как будет проходить операция.

«Когда сюда пришла, взрослых детей увидела, я обрадовалась, что послушалась врачей. Потому что если на следующий год оставили бы, то операция была бы сложнее, и наркоз протекал бы дольше», – рассказала женщина.

Во время операции мама постоянно спрашивала врачей о том, что в данный момент происходит в операционной. Несмотря на ее тревогу, и наркоз, и само вмешательство прошло быстро и качественно.

«Я очень благодарна медикам. Если бы я к ортопеду не пошла, даже бы не подумала бы. Я очень благодарна, что вовремя направили нас на операцию. Иначе мучился бы ребенок, я здесь увидела, что взрослым такая операция сложнее дается», – отметила она.

Юсуф уже на второй день после операции отказался от обезболивающих уколов. Руслан Фаритович поддержал и похвалил маму пациента, отметив, что она все сделала правильно.

«Многие родители маленьких пациентов говорят, что подумают по поводу операции и начинают прибегать к народной медицине, ходить к остеопатам. А в этом случае мама – молодец! Послушалась и операцию сделали вовремя», – отметил заведующий отделением.

Врачи подчеркнули, что консервативным способом вылечить деформацию грудной клетки невозможно. Поэтому очень важно прийти в больницу, и взять направление врача на операцию. А благодаря новой татарстанской технологии хирургическое вмешательство пройдет быстрее и менее травматично. Каких-то 40 минут операции и подростки обретают уверенность в себе.