Как в СССР защищали машины от слива бензина

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У советских автомобилей топливная горловина далеко не всегда закрывалась на замок. На это влияли и стремление снизить стоимость конструкции, и распространённое представление о том, что в СССР проблема краж топлива не стоит остро.

Тем не менее производители старались не оставлять бензобак полностью без защиты и использовали другие конструктивные решения.

Например, у многих моделей «Москвичей» добраться до заливной горловины можно было только через багажник. Для этого требовалось открыть крышку багажного отделения, а затем откинуть специальную панель с государственным номером, пишет «За рулем».

У ЗАЗ-965, известного в народе как «горбатый Запорожец», бензобак и вовсе располагался под передним капотом, поэтому доступ к нему также был ограничен конструкцией автомобиля.

На ГАЗ-24 «Волга» применили уже более привычный вариант защиты: лючок топливного бака запирался снаружи небольшим механическим замком. Кроме того, непосредственно в заливной горловине устанавливалась металлическая сетка. Она служила дополнительным препятствием для тех, кто пытался слить бензин из бака.