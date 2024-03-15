«Как в детстве»: мама и сын — боец СВО проголосовали на выборах в Челнах

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Участник специальной военной операции, находящийся в отпуске в Набережных Челнах, принял участие в выборах Президента России. О том, почему он пришел на голосование, боец рассказал журналистам.

Как выяснилось, военнослужащему не удалось проголосовать на передовой во время досрочного этапа. Поэтому он принял для себя решение, что непременно посетит участок в родном городе.

«В голосовании участвую уже не первый раз. Как получил право голосовать, с тех пор и голосую. Голосовать, я считаю, нужно. Это наша активная гражданская позиция», — сказал он.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Компанию военнослужащему составила его мама. Женщина шутит: все так же, как и в добрые времена. Когда сын был маленький, она всегда его брала с собой на выборы.

«Каждый раз на выборы я всегда хожу. Потому что выборы — наш гражданский долг. Да и за будущее голосуем», — говорит мама военнослужащего Татьяна.

На участке № 2066 должен проголосовать 2341 избиратель.

«Понятное дело, что вопрос, связанный с выбором Президента, он самый важный, самый главный, и каждый житель, кто приходит и делает свой выбор, вносит в свою копилку определенную свою жизненную позицию, скажем так», — председатель УИК № 2066 Алмаз Нурмухаметов.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).