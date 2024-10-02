Как узнать о долгах по банковским кредитам — Роскачество

Когда кредитов или займов несколько, у заемщика не всегда есть возможность отследить, действительно ли все они были закрыты. Аналогичная ситуация возникает и при взносе последнего платежа. В Роскачестве рассказали, какие способы существуют, чтобы проверить отсутствие задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

Во-первых, можно обратиться в сам банк или микрофинансовую организацию. Для этого потребуется посетить отделение с паспортом и получить выписку по кредитам (задолженность должна быть равна нулю). Минус этого способа в том, что если банков несколько, придется посетить отделения каждого из них.

Во-вторых, возможным путем является обращение в бюро кредитных историй (БКИ). Но так как кредитные организации сами определяют, в какое из таких бюро отправлять информацию о заемщиках, предварительно придется узнать, в каком из них она хранится. Для этого потребуется направить запрос в Центральный каталог кредитных историй — удаленно через портал госуслуг или через сайт Банка России.

Для направления запроса через сайт Центробанка понадобится код субъекта кредитной истории. Этот аналог PIN-кода банковской карты используется только на этом портале и только для получения сведений о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история конкретного человека.

На «Госуслугах» сведения о БКИ можно уточнить в разделе «Сведения о бюро кредитных историй». Впрочем, запрос можно отправить и через кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сами БКИ.

После конкретизации бюро кредитную историю надо будет запросить либо напрямую в БКИ, либо через кредитную или микрофинансовую организацию. Это можно сделать два раза в год бесплатно или любое количество раз за плату — без указания причины обращения, напомнили в Роскачестве.

«В базе данных могут обнаружиться ошибки: например, вашу историю слили с однофамильцем, при загрузке произошел сбой, кредит ошибочно не закрыли», — заметили в организации.

В таких случаях необходимо будет направить заявление в бюро, в информации которого обнаружились ошибка или неточность. Потребуется либо визит в офис, либо отправка заявки через личный кабинет (для последнего потребуется подтверждение через портал госуслуг).

Плюс этого метода в том, что он позволяет сразу актуализировать информацию обо всех кредитах заемщика.

В-третьих, данные о долге можно получить у судебных приставов — наличие исполнительного производства легко проверить через сайт ФССП. Однако к приставам попадают не все долги — если банк еще не обращался к ним и судебного решения нет, то отсутствует и исполнительное производство.