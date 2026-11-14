Как ухаживать за кожаной и замшевой обувью зимой: советы эксперта

Защитные спреи и кремы помогут уберечь кожаную и замшевую обувь от соли и дорожных реагентов зимой. Однако одной обработки недостаточно: обувь нужно регулярно очищать и правильно сушить. Об этом «Абзацу» рассказал заместитель руководителя отраслевого испытательного центра текстильной и легкой промышленности Иван Горященко.

Для гладкой кожи специалист рекомендует использовать специальные кремы, а для замши и нубука – водоотталкивающие пропитки и щетки. Защитные средства снижают проникновение влаги и реагентов, но не заменяют ежедневный уход.

Если на обуви появились солевые разводы, их следует удалить как можно быстрее. Для стойких загрязнений подойдут специальные очистители. Использовать уксус эксперт не советует: он может повредить цвет материала.

Сушить обувь нужно при комнатной температуре, вдали от батарей, обогревателей и горячего воздуха фена. Чтобы ускорить удаление влаги и сохранить форму, внутрь можно положить немного бумаги.