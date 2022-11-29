Как «ускоряется» правосудие в России, рассказал Путину председатель Верховного суда

На судебную систему в России по-прежнему возложена очень серьезная нагрузка. Однако ее невозможно решить, постоянно расширяя количество сотрудников. Как она справляется с проблемой повышенной нагрузки и борется с очередями за судебной защитой, Президенту России Владимиру Путину рассказал Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Мы сейчас работаем и в законотворческой деятельности: внесены законопроекты относительно упрощения судебных процедур. Сегодня уже активно внедрились в судебную систему — не внедряются, а уже внедрились — электронные технологии», — рассказал он главе государства.

По словам Лебедева, граждане активно используют услуги по электронной подаче процессуальных документов для обращения в суд, часть заседаний проводится дистанционно. Особенно активно такие услуги использовались в период пандемии. Это позволило не прекращать рассмотрение дел даже в условиях коронавирусной инфекции.

«Нормальные, конструктивные отношения сейчас с законодательной властью, чтобы побыстрее решались эти вопросы. Мы целый пакет сейчас внесли законопроектов относительно внедрения электронных технологий, современных технологий в рассмотрение дел: дистанционный порядок, веб-конференции, видеоконференцсвязь», — добавил председатель Верховного суда России.