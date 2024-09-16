Как усилить сигнал Wi-Fi дома: советы экспертов «Летай»

Фото: ПАО «Таттелеком»

По данным ВЦИОМ, 74 % россиян пользуются дома Wi-Fi. Старый маршрутизатор и помехи вроде зеркал и бытовой техники часто приводят к ослаблению сигнала в квартире. Провайдер «Таттелеком» (бренд «Летай») запустил реновацию беспроводной связи для своих абонентов и в рамках акции «Интернет в КУБЕ» устанавливает современные роутеры. Команда собрала советы, как разогнать скорость домашнего интернета.

Почему теряется сигнал Wi-Fi?

- Чаще всего на качество интернет-соединения влияет:

- Препятствия в квартире. Зеркала и мебель заглушают сигнал до 70%, а металлические перегородки – до 90%.

- Устаревший однодиапазонный роутер, не соответствующий современным стандартам Wi-Fi.

- Зашумленность канала. Бытовые электроприборы работают на одной частоте, равной приблизительно 2,4 ГГц, и наряду с Bluetooth-устройствами и соседскими сетями перебивают Wi-Fi-сигнал.

Как правильно расположить роутер?

Чтобы роутер обеспечивал большее покрытие, разместите его ближе к центру помещения на высоте 1-1,5 м от уровня пола. Во избежание деградации сигнала не накрывайте его тканью, не заставляйте предметами, не помещайте вплотную к стенам, на закрытые полки, в шкафы.

Как расширить покрытие Wi-Fi-сети?

Изучив пользовательский опыт, «Летай» выпустил современный роутер, изготовленный по специальному заказу компании. Он учитывает потребности абонентов к качеству, скорости и покрытию беспроводного интернета дома:

- не нуждается в настройке антенн, потому что они встроены внутрь устройства;

- работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц;

- обеспечивает стабильную скорость Wi-Fi до 500 Мбит/с;

- охватывает площадь до 80 кв. м;

- объединяется в mesh-сеть без прокладки кабеля, покрывая сигналом весь дом/квартиру;

- совмещает подключение одновременно нескольких устройств в системе «умный дом»: IP-камер, датчиков температуры и света и д. р.;

- содержит высокоскоростные порты WAN и LAN, поддерживает технологию MU-MIMО, что позволяет передавать данные между устройствами одновременно без потери скорости и качества подключения;

- поддерживает SIP-телефонию, IP-ТV;

- вписывается в любой интерьер благодаря лаконичности и минималистичному дизайну в виде белого куба.

Если вас не устраивает качество Wi-Fi дома, звоните по тел.: 8 (843) 222-22-22. Специалисты «Летай» проведут бесплатную диагностику и установят современный роутер.

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