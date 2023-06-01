Как управлять адреналином: в Казани стартовали соревнования по картингу среди детей из РТ

Сегодня в казанском картинг-центре «Форсаж» стартовали XVII традиционные соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан. Мероприятие посвящено международному Дню защиты детей.

Участие в соревнованиях приняли 232 юных спортсмена из разных районов Татарстана. Участников разделили на две группы – дети от 8 до 12 лет и от 12 до 16 лет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В торжественном открытии соревнований приняли участие представители Министерства спорта республики, Министерства образования и науки РТ, сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и других организаций и ведомств.

С приветственным словом перед ребятами выступил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев. Он поздравил участников с Днем защиты детей и пожелал им успехов в соревнованиях, отметив, что вместе с Министерством Спорта, Управлением ГИБДД РФ по РТ и другими организаторами соревнований уже сложилась добрая традиция проводить для детей подобные мероприятия.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я уверен, что здесь будущие чемпионы, будущие участники команд “Камаз-мастер”, “Тимерхан”, “Чингизхан”, которые прославляют нашу Республику Татарстан на различных международных соревнованиях по автоспорту. И в Год педагога и наставника мне хотелось сказать вашим педагогам и наставникам большое спасибо за то, что они делятся с вами опытом и прививают вам любовь к спорту», – обратился он к детям.

В общении с журналистами Ильдар Садриев отметил, что Министерство спорта нацелено на то, чтобы дети по максимуму были заняты полезным досугом и во время каникул нашли увлечения для собственного развития.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Конечно, картинг – это не дешевый технический вид спорта, он требует немалых вложений. Поэтому мы всегда благодарны родителям, которые находят финансовые возможности для развитие своего ребенка. Мы видим, что количество спортсменов не снижается, этот вид спорта остается одним из востребованных и популярных в Татарстане», – отметил замминистра.

Он добавил, что картинг дисциплинирует, поэтому часто в него приводят детей из «групп риска». Картинг дает ребенку адреналин, но тренеры обязаны объяснить своим ученикам, как правильно управлять своими эмоциями и своей энергией.

Ильдар Садриев добавил, что картинг центры существуют не только при спортивных школах, но в подростковых клубах и домах культуры.

Юный участник соревнований Артур Фасхутдинов поделился, что этот спорт его привлек как раз возможностью получить порцию адреналина и выплеснуть негативные эмоции.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мне 12 лет, из них шесть лет я в спорте. Много раз занимал первые места, в том числе во всероссийских соревнованиях. В позапрошлом году занял первое место в соревнования на Кубок Правительства Республики Татарстан, а в прошлом – второе. Сегодня планирую повторить свой успех», – поделился участник соревнований.

Артур Рассказал, что тренируется раз в неделю – ездит из Казани в Богатые Сабы, где работает картинг-центр. Там он проводит целый день.

Соревнованиям был дан старт после того как прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан, и победители прошлого года подняли государственные флаги. Рев моторов, запах бензина и совсем не детские скорости – по ребятам было видно, как они рвутся скорее испытать свои возможности и узнать, кто из них будет лучшим.

Первая группа участников отправилась на старт. Среди этих мальчишек оказалась единственная представительница слабого пола – 13-летняя Эмилия Никифорова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я уже очень много раз участвовала в соревнованиях. В этом спорте я с четырех лет. В планах связать это увлечение с будущим – хочу участвовать в более серьезных соревнованиях автогонках», – поделилась спортсменка.

Эмилия рассказала, что в картинге важна и теория – нужно знать, как выстроить траекторию своего пути, чтобы не врезаться в ограждение.

Еще одна юная участница – восьмилетняя Мадина Залялиева в спорте всего три месяца, но сегодня уже в третий раз принимает участие в соревнованиях.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мой папа гонщик, занимается машинками, ему нравится, и я решила тоже попробовать. Поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Скорости я не боюсь, мне наоборот очень нравится разгоняться на своем карте», – поделилась девочка.

Оценивать успехи участников будут времени. Выиграет тот, кто первым прибудет на старт после пятиминутного заезда. Награждение пройдет в торжественной обстановке сегодня в 16:00.

По итогам соревнований, в возрастной категории от 8 до 12 лет,

первое место занял Алихан Минниханов из казанского картинг-клуб «Намус». Победителем в возрастной категории от 12 до 16 лет также стал казанец, ученик «Малой академии картинга им. Макарова “Титан”» Мурад Зиатдинов. А в командном зачете лучшим стал спортивно-технический клуб «МАК-Титан».