news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 марта 2026 18:32

HR-эксперт рассказала, как сделать резюме более привлекательным

Читайте нас в
Телеграм

Современный рынок труда диктует новые правила и просто перечислять бывшие места работы и задачи, которые вы там выполняли, уже недостаточно. Об этом «Татар-информу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Просто перечислять места работы уже недостаточно. Это не интересно. Работодателю важно, что вы своими действиями изменили или улучшили. Вместо "проводил переговоры с клиентами", лучше написать "привлек 10-15 клиентов за определенное время. И это увеличило выручку на сколько-то процентов". Конкретные цифры делают опыт прозрачным и убедительным», – отметила Лоикова.

Она подчеркнула, что очень важно поставить в резюме фотографию, так как она увеличивает просмотры в среднем в 1,5 раза. «И фото должно соответствовать желаемой позиции. Если вы претендуете на вакансию в крупную корпорацию, то селфи с отдыха вряд ли подойдет. Нужно делать фото, уместное мероприятию, чтобы создать правильное впечатление», – заявила эксперт.

Кроме того, она порекомендовала использовать в резюме ключевые термины из описания желаемой должности, так как большинство компаний используют автоматические системы отбора, и без этого, резюме может просто не попасть в выборку.

Лоикова добавила, что нельзя пропускать блок, где соискатель рассказывает о себе, а также обратила внимание, что писать лучше кратко и емко. Она посоветовала избегать шаблонных фраз и общаться «по-человечески».

#поиск работы
news_right_1
news_right_2
news_bot
