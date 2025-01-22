«Как-то диалог не получается». Роман Ротенберг не стал отвечать на вопросы журналистов

Фото: ska.ru

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг провел неоднозначную пресс-конференцию после победного для его команды матча против ярославского «Локомотива» (5:2).

Наставник СКА с самого начала пресс-конференции отметил, что эта виктория является заслугой болельщиков, после чего заявил, что комментариев больше не будет и предложил включить видео двух силовых приемов.

В первом эпизоде игрок «Локомотива» Максим Шалунов в прыжке врезается в хоккеиста СКА Александра Никишина. Защитник питерцев с трудом поднялся, а потом снова упал на лед. Во втором эпизоде форвард «Локомотива» Павел Красковский применяет силовой прием на Андрее Педане. После того, как видео посмотрели Роман Борисович попросил журналистов прокомментировать эти моменты.

Один из представителей медиа задал вопросы Ротенбергу. На это главный тренер СКА решил покинуть зал пресс-конференций.

«Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим. Всем спасибо огромное. И нет, я не буду отвечать на ваши вопросы», – заявил Ротенберг и ушел.