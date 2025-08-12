Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья
В случае покупки или строительства жилья жители Татарстана могут за счет имущественного налогового вычета вернуть часть средств. Как это сделать – в материале «Татар-информа».
Имущественный налоговый вычет — это установленная законом сумма, на которую налогоплательщик может уменьшить свой облагаемый доход, если у него были расходы на покупку или строительство жилья. Сроков давности для оформления такого вычета не установлено.
Вычет по уплаченным ипотечным процентам предоставляется только раз в жизни. При этом жильё не должно быть куплено у близких родственников.
Расходы, которые можно учесть для вычета
- затраты на строительство или покупку жилого объекта (квартиры, комнаты, дома) или доли в нём;
- приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
- выплата процентов по ипотечному кредиту;
- уплата процентов по займам, оформленным для рефинансирования ипотеки.
Предельные суммы вычета
- при покупке или строительстве жилья без привлечения кредита — до 2 млн рублей, что позволяет вернуть максимум 260 тыс. рублей;
- при оформлении ипотеки — до 3 млн рублей, вернуть татарстанцы могут до 390 тыс. рублей.
Если в течение года вы использовали вычет не полностью, оставшуюся сумму можно перенести на следующие налоговые периоды.
Способы получения вычета
- по итогам года через подачу декларации 3-НДФЛ;
- в течение года — через работодателя;
- в упрощённом формате — через личный кабинет на портале ФНС.