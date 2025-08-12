Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В случае покупки или строительства жилья жители Татарстана могут за счет имущественного налогового вычета вернуть часть средств. Как это сделать – в материале «Татар-информа».

Имущественный налоговый вычет — это установленная законом сумма, на которую налогоплательщик может уменьшить свой облагаемый доход, если у него были расходы на покупку или строительство жилья. Сроков давности для оформления такого вычета не установлено.

Вычет по уплаченным ипотечным процентам предоставляется только раз в жизни. При этом жильё не должно быть куплено у близких родственников.

Расходы, которые можно учесть для вычета

- затраты на строительство или покупку жилого объекта (квартиры, комнаты, дома) или доли в нём;

- приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

- выплата процентов по ипотечному кредиту;

- уплата процентов по займам, оформленным для рефинансирования ипотеки.

Предельные суммы вычета

- при покупке или строительстве жилья без привлечения кредита — до 2 млн рублей, что позволяет вернуть максимум 260 тыс. рублей;

- при оформлении ипотеки — до 3 млн рублей, вернуть татарстанцы могут до 390 тыс. рублей.

Если в течение года вы использовали вычет не полностью, оставшуюся сумму можно перенести на следующие налоговые периоды.

Способы получения вычета

- по итогам года через подачу декларации 3-НДФЛ;

- в течение года — через работодателя;

- в упрощённом формате — через личный кабинет на портале ФНС.