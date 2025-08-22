news_header_top
Общество 22 августа 2025 07:00

Как татарстанцы могут обжаловать штраф за парковку или нарушение ПДД

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанские автолюбители за нарушение правил парковки или ПДД могут получить штраф. Но не всегда водитель может быть согласен с взысканием. Куда обращаться в таких случаях и как оспорить штраф в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Оспорить штраф, вынесенный Госавтоинспекцией, ГКУ АМПП или МАДИ, татарстанцы могут именно в том органе, который его назначил. Рассмотрением жалобы займётся уполномоченный сотрудник соответствующего ведомства.

Если постановление о денежном взыскании было вынесено административной комиссией, то обжаловать его можно исключительно через суд. Аналогично, в судебном порядке допускается оспаривание штрафов, наложенных администрациями и техническими инспекциями, минуя этап подачи жалобы должностному лицу.

Чтобы понять, какой орган выписал штраф и куда нужно обращаться с заявлением, обратите внимание на первые цифры постановления:

- 188 — постановление вынесено Госавтоинспекцией. Жалоба подаётся лично или направляется заказным письмом в подразделение ГИБДД, которое указано в квитанции.

- 031 — штраф назначен МКУ «Управление административно-технической инспекции Исполкома г. Казани». Актуальную информацию о порядке обжалования можно найти на официальном сайте мэрии Казани.

