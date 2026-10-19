Как татарстанцы могут исключить из платежки ЖКУ некоторые услуги

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Из платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги можно убрать отдельные дополнительные начисления, связанные со связью и сервисным обслуживанием. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона (но только в случае, если общего собрания собственников не было)», — сказал он в беседе с RT.

Как отметил Колунов, чтобы отказаться от проводного радио, собственнику нужно обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ либо воспользоваться порталом «Госуслуги». Отключение услуги вступит в силу с первого числа следующего месяца.

Для прекращения обслуживания коллективной телевизионной антенны сначала следует установить, какая компания отвечает за её работу. Нередко такую услугу предоставляет «Ростелеком». После этого необходимо направить заявление об отказе в офис организации или обратиться в её службу поддержки. Аналогичным образом можно отключить домашний телефон.

Отдельный порядок предусмотрен для начислений за услуги консьержа, охраны и использование шлагбаума. В подобных случаях Колунов рекомендует обратиться в управляющую компанию и запросить протокол общего собрания собственников жилья. В документе должны быть зафиксированы решения об оказании соответствующих услуг и размере платы за них.

Если собственники не проводили собрание и решение об оплате не принималось, можно направить в управляющую компанию письменную претензию с требованием исключить спорное начисление из квитанции.

При этом депутат обратил внимание, что отказаться от оплаты обязательных жилищно-коммунальных услуг нельзя.

«Обязательные услуги — это отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газ, вывоз ТКО, а также содержание и ремонт жилого помещения», — заключил Колунов.