Как татарстанцам вернуть до 20 тыс. рублей за лечение
Жители Татарстана, которым оказывались платные медицинские услуги, могут оформить налоговый вычет на лечение. Его можно оформить при расходах на покупку лекарственных препаратов и любые медицинские услуги, включая стоматологию. О том, как получить вычет, – в материале «Татар-информа».
Получить возврат налога можно, если оплачено лечение:
- собственное, родителей, мужа или жены;
- ребёнка, усыновлённого или подопечного до 18 лет. Начиная с 2022 года — до 24 лет, если ребёнок проходит обучение очно. В этом случае расходы должны быть понесены родителем или попечителем. Если же лечение оплачено самим ребёнком, то право на вычет реализуется им самостоятельно — за счёт собственных доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.
Способы получения вычета за лечение
- по завершении календарного года при подаче декларации 3-НДФЛ.
- в течение года через работодателя — потребуется заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.
- с 2025 года появилась возможность оформления вычета в упрощённом формате через личный кабинет ФНС (для расходов, понесённых начиная с 1 января 2024 года).
Какую сумму можно получить
Общая сумма расходов, которые учитываются для вычета на лечение, составляет 150 тыс. рублей в год. Соответственно, вернуть татарстанцы могут 13% от этой суммы — максимум 19,5 тыс. рублей.
Для дорогостоящего лечения лимит не применяется: возмещению подлежит 13% от всей оплаченной суммы, при условии, что услуги входят в утверждённый перечень.
Право на использование вычета сохраняется в течение 3 лет, однако его остаток на будущие периоды не переносится.