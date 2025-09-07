Как татарстанцам вернуть до 20 тыс. рублей за лечение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана, которым оказывались платные медицинские услуги, могут оформить налоговый вычет на лечение. Его можно оформить при расходах на покупку лекарственных препаратов и любые медицинские услуги, включая стоматологию. О том, как получить вычет, – в материале «Татар-информа».

Получить возврат налога можно, если оплачено лечение:

- собственное, родителей, мужа или жены;

- ребёнка, усыновлённого или подопечного до 18 лет. Начиная с 2022 года — до 24 лет, если ребёнок проходит обучение очно. В этом случае расходы должны быть понесены родителем или попечителем. Если же лечение оплачено самим ребёнком, то право на вычет реализуется им самостоятельно — за счёт собственных доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.

Способы получения вычета за лечение

- по завершении календарного года при подаче декларации 3-НДФЛ.

- в течение года через работодателя — потребуется заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

- с 2025 года появилась возможность оформления вычета в упрощённом формате через личный кабинет ФНС (для расходов, понесённых начиная с 1 января 2024 года).

Какую сумму можно получить

Общая сумма расходов, которые учитываются для вычета на лечение, составляет 150 тыс. рублей в год. Соответственно, вернуть татарстанцы могут 13% от этой суммы — максимум 19,5 тыс. рублей.

Для дорогостоящего лечения лимит не применяется: возмещению подлежит 13% от всей оплаченной суммы, при условии, что услуги входят в утверждённый перечень.

Право на использование вычета сохраняется в течение 3 лет, однако его остаток на будущие периоды не переносится.