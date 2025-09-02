Как татарстанцам проверить автомобиль на участие в ДТП: пошаговая инструкция

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Перед покупкой машины автолюбители нередко обращают внимание на то, попадал ли автомобиль в ДТП. Пошаговая инструкция по проверке машины – в материале «Татар-информа».

Как узнать, попадал ли автомобиль в ДТП

С помощью проверки татарстанцы могут узнать, участвовала ли машина в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных сотрудниками ГИБДД начиная с 2015 года.

Важно учитывать, что данные о повреждениях носят общий характер. В отчёте может не быть подробной информации о каждом элементе кузова, ходовой части или механизмах транспортного средства.

Где проверить историю ДТП

Узнать, числился ли машина в авариях, можно:

- на портале Госуслуг;

- на сайте ГИБДД.

Как проверить авто через Госуслуги

- перейдите в сервис проверки транспортных средств (ТС). Для этого потребуется подтверждённая учётная запись;

- в разделе «Проверка ТС» введите VIN, номер кузова или шасси, либо государственный номер, а также серию и номер СТС;

- нажмите кнопку «Продолжить»;

- после появления информации о машине выберите опцию «Запросить сведения о ДТП»;

- если авто участвовал в авариях, через несколько часов в личном кабинете появится соответствующий файл с результатами.