Как татарстанцам проверить автомобиль на участие в ДТП: пошаговая инструкция
Перед покупкой машины автолюбители нередко обращают внимание на то, попадал ли автомобиль в ДТП. Пошаговая инструкция по проверке машины – в материале «Татар-информа».
Как узнать, попадал ли автомобиль в ДТП
С помощью проверки татарстанцы могут узнать, участвовала ли машина в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных сотрудниками ГИБДД начиная с 2015 года.
Важно учитывать, что данные о повреждениях носят общий характер. В отчёте может не быть подробной информации о каждом элементе кузова, ходовой части или механизмах транспортного средства.
Где проверить историю ДТП
Узнать, числился ли машина в авариях, можно:
- на портале Госуслуг;
- на сайте ГИБДД.
Как проверить авто через Госуслуги
- перейдите в сервис проверки транспортных средств (ТС). Для этого потребуется подтверждённая учётная запись;
- в разделе «Проверка ТС» введите VIN, номер кузова или шасси, либо государственный номер, а также серию и номер СТС;
- нажмите кнопку «Продолжить»;
- после появления информации о машине выберите опцию «Запросить сведения о ДТП»;
- если авто участвовал в авариях, через несколько часов в личном кабинете появится соответствующий файл с результатами.