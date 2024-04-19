Спектакли, праздник поэзии и ярмарка: в Татарстане отпразднуют День родного языка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

26 апреля в республике отметят День родного языка и 138-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Министерство культуры РТ опубликовало расписание мероприятий, которые состоятся в этот день

В 8:30 в сквере Г. Тукая состоится церемония возложение цветов к памятнику поэта с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Затем в Казанском Кремле объявят лауреатов государственной премии им. Габдуллы Тукая. На обладание ей в этом году претендуют 10 кандидатов.

В 11:30 в Казанском государственном цирке представят первый спектакль по сказкам и стихам Габдуллы Тукая «На Сенном базаре». В основу сюжета постановки легла поэма «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». Роль Тукая сыграют лауреат «Золотой маски» Нурбек Батулла и актер театра им. Г. Камала Артур Шайдуллин.

В 14:00 рядом с памятником Габдулле Тукаю у здания Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля традиционно пройдет Праздник поэзии. В мероприятии примут участие представители Союза писателей Республики Татарстан, творческие коллективы республики, известные деятели культуры, широкая общественность.

В Музее Каюма Насыри в 15:00 пройдет творческая лаборатория «Открытый микрофон в музее», где молодые поэты смогут прочитать стихотворения на татарском языке и познакомить гостей со своим творчеством.

В 17:00 впервые на территории Казанского Кремля пройдет гала-концерт и подведение итогов Республиканского конкурса-акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»). В рамках акции пройдут выступления представителей нового поколения современной татарской музыки и состоится церемония награждения. Организаторы также приглашают казанцев на ярмарку национальных дизайнеров «Ташаяк», которая начнет работу в 15:00.

В этот день также пройдет встреча Раиса Республики Татарстан с творческой интеллигенцией, приуроченная ко Дню родного языка.

День рождения великого поэта отпразднуют и в других городах республики. В Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника пройдет литературный проект «Читаем Габдуллу Тукая». Каждый может прийти и прочитать своё любимое произведение писателя.

Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина покажет спектакль «Шурале с паспортом». Автор – председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

В Альметьевском татарском государственном драматическом театре состоится премьера литературно-музыкального проекта «Каләмем яз төсле карада».