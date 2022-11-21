Как судьи подарили Трусовой и Кондратюку 500 тысяч рублей: итоги Гран-при России в Самаре

В Самаре завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортивного накала соревнованиям не хватало, но интриг и подводных камней было хоть отбавляй. Как два фаворита не оправдали надежд, а судьи вытянули Трусову и Кондратюка – в материале «ТИ-Спорт».

Софья Самоделкина выиграла Гран-при в Самаре, Александра Трусова завоевала серебро, Ксения Гущина – бронзу Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

«Пусть в следующий раз ей будет стыдно»

Этап Гран-при России в Самаре получился одним из самых скучных в нынешнем сезоне. Больше всего разочаровало женское одиночное катание, в котором ожидалось противостояние Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Как такового соперничества не случилось, а победила та, которая меньше ошибалась. В итоге первенствовала Самоделкина, приземлившая четверной сальхов со степ-аутом и сорвавшая каскад тройной флип – тройной тулуп.

Такой победе едва ли была рада и тренер фигуристок Светлана Соколовская. Наставник Самоделкиной и Трусовой наверняка ждала более убедительного выступления своих подопечных. Не удивительно, что на итоговой пресс-конференции она намекнула на то, что считает победу Софьи «стыдной».

«Плохо покаталась, правда, а место неплохое. Я шучу, конечно. Я довольна Сонькой. Пусть будет такая победа – в следующий раз ей будет стыдно с таким набором выигрывать», – заявила Соколовская в прямом эфире Первого канала.

В итоге первенствовала Самоделкина, приземлившая четверной сальхов со степ-аутом и сорвавшая каскад тройной флип – тройной тулуп Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Для Самоделкиной успех в Самаре стал первым на взрослом уровне. В ее случае даже при плохом прокате многое можно списать на статус дебютантки. А вот с Трусовой всё иначе. Александра вновь сбежала от Тутберидзе и снова скатилась в результатах. Если с Плющенко она просто падала с четверных, то с Соколовской Трусова потеряла даже двойной аксель. Фанатки Саши теперь радуются чистым тройным прыжкам, рассчитывая на аналогичное мнение от других. Но нейтральные болельщики пока не готовы к такой поддержке фигуристки, припоминая ей «грязные» истории из прошлого.

«Беспрыжковая» Трусова

Само выступление Трусовой можно назвать слабым, но оно было лучше, чем на предыдущем этапе в Сочи. Тогда подопечная Соколовской отставала от музыки, падала, ковыряла прыжки и вообще было ощущение неготовности к сезону. Сейчас Александра докатала программу без видимой одышки, но есть один момент, его отчетливо можно увидеть в коротком прокате фигуристки. Перед второй половиной номера Трусова просто останавливается и… берет передышку. Видимо, это такой лайфхак от Соколовской, ведь у Самоделкиной случился аналогичный «элемент».

Трусова знаменита своими прыжками. А их сейчас просто нет. Это факт, поспорить с этим не получится даже у самых ярых ее фанатов Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

К тому же Трусова знаменита своими прыжками. А их сейчас просто нет. Это факт, поспорить с этим не получится даже у самых ярых ее фанатов. У Тутберидзе она падала с тройного акселя, а потом перешла на двойные прыжки этого элемента. Перейдя в группу Соколовской, Трусова забыла даже двойной аксель, не говоря уже о тройном. Самарские зрители, к примеру, стали свидетелями одинарного акселя от фигуристки в короткой программе.

В произвольной Александра уже привычно упала с четверного прыжка. Но она с большой радостью отпрыгала тройные каскады и тройные риттбергер и лутц. Хотя с Тутберидзе на Олимпийских играх-2022 стала первой фигуристкой в мире, которой покорились пять четверных элементов. Радоваться нынешнему второму месту на этапе Гран-при России просто не получается.

Тем более с такими баллами от судей. Трусова с одинарным акселем (считай минус один обязательный элемент) набрала в Самаре столько же, сколько с почти чистым прокатом получила в Сочи. А с учетом произвольной программы со слабым прыжковым набором даже оторвалась от себя сочинской на пять баллов. Фигуристку просто тянут к финалу Гран-при, куда она, можно сказать, теперь пробилась процентов на 90.

Ученик Соколовской шел явным фаворитом этапа и не оправдал надежд. После уверенной победы в короткой программе Кондратюк полностью провалился во второй день Фото: Юлия Комарова, Мария Евтеева, fsrussia.ru

Как судьи отняли бронзу у Мозалева ради Кондратюка

К судейству вообще были огромные вопросы. В мужской части соревнований Марк Кондратюк должен был вывалиться из топ-3 после произвольной программы, но остался в итоге третьим. Ученик Соколовской шел явным фаворитом этапа и не оправдал надежд. После уверенной победы в короткой программе Кондратюк полностью провалился во второй день.

Позже фигурист объяснит это травмой спины, но на шоу Плющенко выступать за неделю до официального старта ему это не мешало. Если бы не пируэты судей, то Кондратюк уехал бы из Самары без призовых. Совсем не то, чего ожидаешь от лидера сборной.

Четвертое место занял Андрей Мозалев, у которого во время проката случился казус: шнурок слетел с крючка на ботинке Фото: Юлия Комарова, Мария Евтеева, fsrussia.ru

У ставшего четвертым Андрея Мозалева должны быть претензии к судьям. В частности, к Майре Абасовой. Эта судья поставила фигуристу за один из чистейших вращений самую низкую оценку «-5» по шкале GOE (качество исполнения элементов). Также Абасова выставила «0» за хороший каскад с четверным и тройным тулупом и «1» за каскад тройного акселя и двойного тулупа. У других судей особых претензий к элементам фигуриста не возникло. В итоге Мозалеву не хватило до Кондратюка всего 1,8 балла. Так что можно сказать, что судьи вытянули для Трусовой и Кондратюка 500 тысяч рублей призовых (300 тысяч за второе место и 200 тысяч за третье).

В парных соревнованиях не обошлось без сенсации. Однако она была совсем маленькой. Уроженке Казани Ясмине Кадыровой в паре с Валерием Колесовым предрекали борьбу с Бойковой и Козловским, но в итоге они остались и вовсе третьими. В танцах на льду победили Худайбердиева и Базин с таким запасом, что даже два падения не позволили конкурентам приблизиться к их результату.

Фото на анонсе: Мария Евтеева, fsrussia.ru